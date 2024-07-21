Тур: 18.
1:0
Второй тайм: 58'
0'
1:0
8' ГолRaul González II
18' Желтая карточкаСантос Эдуардо
45' Красная карточкаШвенгбер Клейтон
57' Желтая карточкаChristian Cardoso
Ход матча
8'
1:0
18'
45'
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
10
Линкольн
II
18
Борбас
Тиаго
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
45 Lucas Belezi
-
-
22 Madson II
-
57 Joao Cruz
-
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.29
|Саша Эдуардо
|2
|0.12
|Рамирес Эрик II
|2
|0.12
|Витиньо Витор V
|2
|0.12
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.12
|Линкольн II
|2
|0.12
|Борбас Тиаго
|2
|0.12
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Raul González II
|1
|0.06
|Ignacio Laquintana
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.06
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.24
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.12
|Pablo I
|2
|0.12
|Каноббио Агустин
|2
|0.12
|Julimar
|2
|0.12
|Ди Йорио Лукас
|2
|0.12
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.06
|Nikao
|1
|0.06
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|Erick2
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|4
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Mateo Gamarra
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
11
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Атлетико Паранаэнсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
12
6
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
21
19
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
4
24%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
610
412
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|4.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|5.
|1:1
|17
|8
|6
|3
|20 - 17
|30
|6.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|7.
|17
|9
|2
|6
|23 - 20
|29
|8.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|19 - 30
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|1:1
|18
|2
|6
|10
|15 - 26
|12
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|3.
|1:1
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|4.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|7.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|1:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7