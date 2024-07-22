Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолRaul González II
18' Желтая карточкаСантос Эдуардо
45' Красная карточкаШвенгбер Клейтон
57' Желтая карточкаChristian Cardoso
70' Желтая карточкаКаноббио Агустин
86' Желтая карточкаРоша Кайке
88' Желтая карточкаЭнрике Педру
88' Желтая карточкаMateo Gamarra
88' Желтая карточкаTomas Cuello
90' Желтая карточкаPablo I
90' Желтая карточкаPedro Caixinha
90' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
90'+8
Ход матча
8'
1:0
18'
45'
60'
70'
86'
88'
88'
88'
90'
90'
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
10
Линкольн
II
18
Борбас
Тиаго
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
45 Lucas Belezi
-
-
22 Madson II
-
57 Joao Cruz
-
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.29
|Саша Эдуардо
|2
|0.12
|Рамирес Эрик II
|2
|0.12
|Витиньо Витор V
|2
|0.12
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.12
|Линкольн II
|2
|0.12
|Борбас Тиаго
|2
|0.12
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Raul González II
|1
|0.06
|Ignacio Laquintana
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.06
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.24
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.12
|Pablo I
|2
|0.12
|Каноббио Агустин
|2
|0.12
|Julimar
|2
|0.12
|Ди Йорио Лукас
|2
|0.12
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.06
|Nikao
|1
|0.06
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|Erick2
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Thiago Heleno
|3
|0
|Mateo Gamarra
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Атлетико Паранаэнсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
11
Ред Булл Брагантино
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Атлетико Паранаэнсе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
5
38%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
22
19
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
7
32%
0
0%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
18%
5
26%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
10%
5
28%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
611
413
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|4.
|17
|9
|5
|3
|22 - 17
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|6.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|7.
|17
|9
|2
|6
|23 - 20
|29
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|16.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|19 - 30
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|1:0
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|4.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|7.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7