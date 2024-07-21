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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Форталеза Сеара
2:1
Второй тайм: 72'
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
23' Гол
Почеттино Томас
28' Желтая карточка
Janderson
39' Желтая карточка
Эркулес
1:1
45' Гол
Рони
45' Красная карточка
Уртадо Хан
45' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
47' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
55' Вторая желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
56' Желтая карточка
Кардона Томас
57' Желтая карточка
Роналдо
2:1
62' Гол в свои ворота
Alix

Ход матча

23'
Почеттино Томас
(Эркулес)
1:0
28'
 
Janderson
39'
Эркулес
 
45'
1:1
Рони
(Guilherme Romao)
45'
 
Уртадо Хан
45'
Кушчевич Бенхамин
 
47'
 
Rhaldney Norberto
55'
Кушчевич Бенхамин
 
56'
Кардона Томас
 
57'
 
Роналдо
62'
Alix
2:1
63'
Renato Kayzer
Россетто Матеус
 
63'
Moises Vieira
Лопес Брено
 
67'
Аугусто Педро
Почеттино Томас
 
67'
Саша
Пикашу Яго
 
67'
 
Alejo Cruz Techera
Gabriel Baralhas
68'
 
Гонсалес Йони
Janderson
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Форталеза Сеара
Ничья
Атлетико Гойаненсе
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1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
16
Россетто
Матеус
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
1
Роналдо
3
Martins
Adriano
5
Luiz
Felipe
III
4
Alix
2
Рони
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
6
Guilherme
Romao
11
Janderson
9
Уртадо
Хан
10
Фернандо
Луис
IV
Форталеза Сеара
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
3-4-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 (2) 0.41
Почеттино Томас 3 0.18
Лопес Брено 2 0.12
Пикашу Яго 1 0.06
Эркулес 1 0.06
Мачука Иманоль 1 0.06
Кушчевич Бенхамин 1 0.06
Тинга I 1 0.06
Пачеко Бруно 1 0.06
Наварро Кевин 1 0.06
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 5 0.28
Shaylon 2 (1) 0.11
Guilherme Romao 1 0.06
Вагнер Лав 1 0.06
Рони 1 0.06
Luiz Felipe III 1 0.06
Gabriel Baralhas 1 0.06
Derek 1 0.06
Mateo Zuleta 1 0.06
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 5 1
Аугусто Педро 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Эркулес 3 1
Почеттино Томас 4 0
Тити 3 0
Пикашу Яго 3 0
Кушчевич Бенхамин 1 1
Renato Kayzer 1 1
Кардона Томас 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 6 0
Martins Adriano 4 0
Guilherme Romao 4 0
Gabriel Baralhas 4 0
Роналдо 2 1
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Энрике Педру II 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Janderson 3 0
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Max 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Alejo Cruz Techera 2 0
Уртадо Хан 0 1
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

4
2
Форталеза Сеара
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Атлетико Гойаненсе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
3
21%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
6
40%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
17%
3
21%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
4
29%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
18%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
35%
5
20%
31-45
2
12%
6
24%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
3
14
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Форталеза Сеара
 2:1 17 9 5 3 21 - 17 32
5.
Сан-Паулу
 0:0 18 9 4 5 26 - 18 31
6.
Байя
 18 9 3 6 27 - 22 30
7.
Крузейро
 17 9 2 6 23 - 20 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 1:0 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 0:0 16 5 6 5 19 - 20 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Куяба
 0:0 17 4 6 7 18 - 21 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
17.
Витория
 18 4 3 11 19 - 30 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 18 2 5 11 15 - 27 11
20.
Флуминенсе
 0:0 17 1 6 10 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:1 10 7 3 0 16 - 6 24
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
4.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 8 6 1 1 13 - 7 19
7.
Сан-Паулу
 0:0 9 6 1 2 13 - 6 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 0:0 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 0:0 9 1 4 4 7 - 9 7
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 0:0 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 0:0 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 10 2 3 5 9 - 13 9
11.
Форталеза Сеара
 2:1 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 1:0 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Жувентуде
 0:0 7 0 2 5 6 - 16 2
19.
Флуминенсе
 0:0 9 0 2 7 3 - 13 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
  • 57'
    Роналдо получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Кушчевич Бенхамин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 47'
    Rhaldney Norberto получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Кушчевич Бенхамин получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Уртадо Хан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • 45'
      Guilherme Romao сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Рони бьет в цель!
    • 39'
      Эркулес получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Жандерсон получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Эркулес сделал результативную передачу.
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