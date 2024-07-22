Тур: 18.
3:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолПочеттино Томас
28' Желтая карточкаJanderson
39' Желтая карточкаЭркулес
1:1
45' ГолРони
45' Красная карточкаУртадо Хан
45' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
47' Желтая карточкаRhaldney Norberto
55' Вторая желтая карточкаКушчевич Бенхамин
56' Желтая карточкаКардона Томас
57' Желтая карточкаРоналдо
2:1
62' Гол в свои воротаAlix
3:1
74' ГолRenato Kayzer
90' Желтая карточкаПачеко Бруно
90'+7
Ход матча
23'
1:0
28'
39'
45'
1:1
45'
56'
57'
62'
2:1
67'
74'
3:1
90'
2
Тинга
I
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
1
Роналдо
4
Alix
2
Рони
11
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дуду V1
-
-
31 Аморим
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
-
2 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
13 МагиньоЗащитник
-
14 МаркауЗащитник
- Полузащитник
-
16 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Shaylon
-
-
21 Max
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
0.8
Среднее время на гол
450
112
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (2)
|0.41
|Почеттино Томас
|3
|0.18
|Лопес Брено
|2
|0.12
|Пикашу Яго
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Мачука Иманоль
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Тинга I
|1
|0.06
|Renato Kayzer
|1
|0.06
|Пачеко Бруно
|1
|0.06
|Наварро Кевин
|1
|0.06
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Moises Vieira
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|5
|0.28
|Shaylon
|2 (1)
|0.11
|Guilherme Romao
|1
|0.06
|Вагнер Лав
|1
|0.06
|Рони
|1
|0.06
|Luiz Felipe III
|1
|0.06
|Gabriel Baralhas
|1
|0.06
|Derek
|1
|0.06
|Mateo Zuleta
|1
|0.06
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|5
|1
|Аугусто Педро
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Эркулес
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Тити
|3
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Кардона Томас
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Martins Adriano
|4
|0
|Guilherme Romao
|4
|0
|Gabriel Baralhas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Janderson
|3
|0
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Max
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Alejo Cruz Techera
|2
|0
|Уртадо Хан
|0
|1
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
7
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Атлетико Гойаненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
4
2
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атлетико Гойаненсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
3
19%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
6
40%
76-90
Забито
20
16
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
15%
3
19%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
4
20%
5
31%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
16%
3
11%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
37%
5
19%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
17
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
73
25
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
126
611
315
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|4.
|17
|9
|5
|3
|22 - 17
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|6.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|7.
|17
|9
|2
|6
|23 - 20
|29
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|16.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|19 - 30
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|1:0
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|4.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|7.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7