Тур: 18.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
45' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
67' Желтая карточкаРамон
0:1
73' ГолКауан Элиас
90' Желтая карточкаАриас Джон
Ход матча
60'
67'
73'
0:1
75'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
23
Рамон
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
10 Max Alves
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Куяба
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|6 (2)
|0.35
|Clayson
|3
|0.18
|Рамон
|2
|0.12
|Ласерда Дерик
|2
|0.12
|Кафу Жонатан
|1
|0.06
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Chrytian Eliel
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.18
|Кано Херман
|2
|0.12
|Лима II
|2
|0.12
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Кауан Элиас
|1
|0.06
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Денилсон Невес
|4
|0
|Ласерда Дерик
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Филипе Аугусто
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
8
Куяба
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Забито
18
11
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
22%
3
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
4
36%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
7
33%
6
24%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Результаты матчей
Куяба
Флуминенсе
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Куяба
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
313
313
214
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|29 - 14
|39
|2.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 18
|34
|4.
|17
|9
|5
|3
|22 - 17
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|26 - 18
|31
|6.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|7.
|17
|9
|2
|6
|23 - 20
|29
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|15.
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|16.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|18
|4
|3
|11
|19 - 30
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|1:0
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|3.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|4.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|7.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7