  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 18.
Куяба
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
67' Желтая карточка
Рамон
0:1
73' Гол
Кауан Элиас
90' Желтая карточка
Ариас Джон
90' Красная карточка
Гуга
90'+9
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
7
Кафу
Жонатан
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
10
Гансо
Пауло
8
Gabriel
Martinelli
III
7
Андре
21
Ариас
Джон
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
Куяба
4-5-1
Флуминенсе
4-5-1

История личных встреч

Куяба
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 6 (2) 0.35
Clayson 3 0.18
Рамон 2 0.12
Ласерда Дерик 2 0.12
Кафу Жонатан 1 0.06
Fernando Sobral 1 (1) 0.06
Marllon 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Chrytian Eliel 1 0.06
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.18
Кано Херман 2 0.12
Лима II 2 0.12
Кауан Элиас 2 0.12
Марсело Виера 1 (1) 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Ариас Джон 0 0
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 5 0
Эмпереур Алан 5 0
Денилсон Невес 4 0
Ласерда Дерик 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Marllon 3 0
Филипе Аугусто 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Гуга III 3 1
Андре 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Тьяго Сантос 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Ариас Джон 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Gabriel Martinelli III 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Mano Menezes 1 0
Кауан Элиас 1 0

Результаты матчей

Куяба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
8
Куяба
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
40%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
22%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
4
33%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
6
27%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
8
36%
6
24%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1

Результаты матчей

Куяба
Флуминенсе

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Куяба
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
3
14
2
15
2.5
2
15
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 12 3 3 29 - 14 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Фламенго
 17 10 4 3 30 - 18 34
4.
Форталеза Сеара
 17 9 5 3 22 - 17 32
5.
Сан-Паулу
 18 9 4 5 26 - 18 31
6.
Байя
 18 9 3 6 27 - 22 30
7.
Крузейро
 17 9 2 6 23 - 20 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 16 5 6 5 19 - 20 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
15.
Крисьюма
 16 4 5 7 23 - 26 17
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 18 4 3 11 19 - 30 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 17 2 5 10 13 - 24 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
4.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
7.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Мартинелли получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Куяба 0:1 Флуминенсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный