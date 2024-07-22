Тур: 18.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
67' Желтая карточкаРамон
0:1
73' ГолКауан Элиас
90' Желтая карточкаАриас Джон
90' Красная карточкаГуга
90'+9
Ход матча
60'
67'
73'
0:1
75'
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
23
Рамон
29
Тьяго
Сантос
10
Гансо
Пауло
7
Андре
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
10 Max Alves
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Куяба
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|6 (2)
|0.35
|Clayson
|3
|0.18
|Рамон
|2
|0.12
|Ласерда Дерик
|2
|0.12
|Кафу Жонатан
|1
|0.06
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Chrytian Eliel
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.18
|Кано Херман
|2
|0.12
|Лима II
|2
|0.12
|Кауан Элиас
|2
|0.12
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Ариас Джон
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|5
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Денилсон Невес
|4
|0
|Ласерда Дерик
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Филипе Аугусто
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Гуга III
|3
|1
|Андре
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
8
Куяба
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
40%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Забито
18
12
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
22%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
4
33%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
6
27%
6
24%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
8
36%
6
24%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Результаты матчей
Куяба
Флуминенсе
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
5
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Куяба
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
62
18
35
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
314
314
215
215
215
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7