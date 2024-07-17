  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Б-36
0:1
Конец матча
Ауда
0'
45' Желтая карточка
Abiodun Ogunniyi
0:1
62' Гол
Talla Gaye Mor
64' Желтая карточка
Даль-Ольсен Гутти
76' Желтая карточка
Солхейм Симун
78' Желтая карточка
Тавареш Бруну
90'+5

Ход матча

45'
 
Abiodun Ogunniyi
49'
 
Тайво Абдулрахман
Abdoul Kader Traore
62'
0:1
Talla Gaye Mor
63'
Даль-Ольсен Гутти
Anton Soejberg
 
64'
Даль-Ольсен Гутти
 
67'
 
Lucas de Ramos Silveira
Abiodun Ogunniyi
67'
 
Камара Усман
El Hadji Mane
68'
Marius Kryger Lindh
Агнарссон Ханнес
 
68'
Нильсен Бьярки
Thomas Lillo
 
76'
Солхейм Симун
 
78'
 
Тавареш Бруну
85'
 
Коне Ибрагим
Мельникс Денис
86'
Ван дер Хейден Йелле
Mattias Hellisdal
 
86'
Tobias Elmelund Hansen
Солхейм Симун
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Б-36 64.5% (71)
X 22.7% (25)
Ауда 12.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эйдстейнссон
Силас
17
Беньяминсен
Янн
5
Рённберг
Вильмер
4
Thomas
Lillo
3
Солхейм
Симун
21
Anton
Soejberg
30
Mattias
Hellisdal
10
Пшибыльски
Михал
27
Fabian
Oestigaard
Ness
9
Агнарссон
Ханнес
11
Zean
Daluegge
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
15
Moussa
Ouedraogo
37
Босанчич
Петар
49
Тавареш
Бруну
11
Abiodun
Ogunniyi
21
Мельникс
Денис
7
Matheus
Clemente
70
Talla
Gaye
Mor
10
Abdoul
Kader
Traore
17
El
Hadji
Mane
Б-36
3-5-2
Ауда
4-3-3

История личных встреч

Б-36
Ауда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 1 0.5
Talla Gaye Mor 1 0.5
Abdoul Kader Traore 1 0.5
Коне Ибрагим 0 0
El Hadji Mane 0 0

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солхейм Симун 1 0
Даль-Ольсен Гутти 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавареш Бруну 1 0
Abiodun Ogunniyi 1 0

Результаты матчей

Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ауда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ауда - Б-36 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Б-36 - Скала 3:0 Фуглафйордур - Б-36 3:4
Б-36 - Б-68 1:1 Б-36 - Вестур 4:4 Рунавик - Б-36 2:2 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Стреймур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Фуглафйордур 3:3 Викингур - Б-36 4:0 Рунавик - Б-36 1:0 Б-36 - Вестур 2:2 Скала - Б-36 1:4 Б-36 - Клаксвик 2:0 Б-68 - Б-36 0:3 Аргир - Б-36 3:2 Б-36 - Клаксвик 0:0 Б-36 - Вестур 3:1
Ауда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0
Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0 Лиепая - Ауда 1:0 Ауда - ФК Валмиера 3:1

Результаты матчей

Б-36
Ауда

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Б-36
Ауда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Abiodun Ogunniyi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Б-36 64.5% (71)
    X 22.7% (25)
    Ауда 12.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Б-36 0:1 Ауда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Б-36 0:1 Ауда

    Исход игры
    Б-36
    64.5% (71)
    Ничья
    22.7% (25)
    Ауда
    12.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Б-36
    26.4% (29)
    1:0 Б-36
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    2:0 Б-36
    10.9% (12)
    1:2 Ауда
    6.4% (7)
    0:1 Ауда
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный