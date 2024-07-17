Тур: 1. Стадион: Торсволлюр.
0'
45' Желтая карточкаAbiodun Ogunniyi
0:1
62' ГолTalla Gaye Mor
64' Желтая карточкаДаль-Ольсен Гутти
76' Желтая карточкаСолхейм Симун
78' Желтая карточкаТавареш Бруну
90'+5
Ход матча
45'
62'
0:1
76'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Морк БьяртиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Roi Hansen
-
-
-
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
-
77 Камара УсманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
История личных встреч
Б-36
Ауда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.5
|Talla Gaye Mor
|1
|0.5
|Abdoul Kader Traore
|1
|0.5
|Коне Ибрагим
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Карточки
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солхейм Симун
|1
|0
|Даль-Ольсен Гутти
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавареш Бруну
|1
|0
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0
Результаты матчей
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ауда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ауда - Б-36 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Б-36 - Скала 3:0 Фуглафйордур - Б-36 3:4
Б-36 - Б-68 1:1 Б-36 - Вестур 4:4 Рунавик - Б-36 2:2 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Стреймур 1:0 Торсхавн - Б-36 2:1 Б-36 - Фуглафйордур 3:3 Викингур - Б-36 4:0 Рунавик - Б-36 1:0 Б-36 - Вестур 2:2 Скала - Б-36 1:4 Б-36 - Клаксвик 2:0 Б-68 - Б-36 0:3 Аргир - Б-36 3:2 Б-36 - Клаксвик 0:0 Б-36 - Вестур 3:1
Ауда
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0
Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0 Лиепая - Ауда 1:0 Ауда - ФК Валмиера 3:1
Результаты матчей
Б-36
Ауда
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Б-36
Ауда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Б-36 0:1 Ауда
Исход игры
Б-36
64.5% (71)
Ничья
22.7% (25)
Ауда
12.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
2:1 Б-36
26.4% (29)
1:0 Б-36
24.5% (27)
1:1 Ничья
18.2% (20)
2:0 Б-36
10.9% (12)
1:2 Ауда
6.4% (7)
0:1 Ауда
5.5% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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