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Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Вена
2:1
Первый тайм: 45+'
Ильвес

Ход матча

6'
Винлёф Маттео
Гуэнуш Хаким
 
22'
Мэлоун Морис
(Винлёф Маттео)
1:0
27'
Грубер Андреас
(Мэлоун Морис)
2:0
30'
2:1
Ала-Мюллюмяки Лаури

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 114
Аустрия Вена 94.7% (108)
X 3.5% (4)
Ильвес 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Ильвес
1.32
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9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
19
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
Аустрия Вена
4-3-3
Ильвес
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Ильвес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 1 0.5
Грубер Андреас 1 0.5
Галвао Лукас 1 0.5
Винлёф Маттео 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.5
Риски Роопе 1 0.5
Хаарала Сантери 1 0.5

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 1 0
Галвао Лукас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Abubakr Barry 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Хаарала Сантери 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0
Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Ильвес

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Весь список
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Прогнозы 114
Аустрия Вена 94.7% (108)
X 3.5% (4)
Ильвес 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Ильвес
1.32
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9.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аустрия Вена 2:1 Ильвес

Исход игры
Аустрия Вена
94.7% (108)
Ничья
3.5% (4)
Ильвес
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
2:0 Аустрия Вена
45.6% (52)
2:1 Аустрия Вена
20.2% (23)
3:1 Аустрия Вена
14.9% (17)
1:0 Аустрия Вена
6.1% (7)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:0 Аустрия Вена
2.6% (3)
4:1 Аустрия Вена
1.8% (2)
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