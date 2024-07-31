☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Аустрия Вена
4:3
Итог после пенальти
4
5
Ильвес
0'
1:0
22' Гол
Мэлоун Морис
2:0
27' Гол
Грубер Андреас
2:1
30' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
58' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
3:1
68' Гол
Abubakr Barry
3:2
90' Гол
Мяенпя Аапо
93' Желтая карточка
Хускович Муарем
95' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
4:2
97' Гол
Прелец Ник
100' Желтая карточка
Арифи Дони
100' Желтая карточка
Фитц Доминик
102' Желтая карточка
Попович Антон
107' Желтая карточка
Улунду Винсент
4:3
112' Гол
Marius Soederbaeck
4 5
4:4
Арифи Дони
Фишер Манфред
5:4
5:5
Попович Антон
Галвао Лукас
6:5
6:6
Хаарала Сантери
Винлёф Маттео
7:6
7:7
Пиккарайнен Юханэ
Мейсль Маттео
8:7
8:8
Риски Роопе
Фитц Доминик
8:8

Ход матча

6'
Винлёф Маттео
Гуэнуш Хаким
 
22'
Мэлоун Морис
(Винлёф Маттео)
1:0
27'
Грубер Андреас
(Мэлоун Морис)
2:0
30'
2:1
Ала-Мюллюмяки Лаури
57'
 
Риски Роопе
Ала-Мюллюмяки Лаури
58'
Ранфтль Райнхольд
 
61'
Luca Pazourek
Поцманн Марвин
 
61'
Прелец Ник
Мэлоун Морис
 
68'
Abubakr Barry
(Грубер Андреас)
3:1
78'
 
Улунду Винсент
Luis Pereira de Sousa Jorge1
78'
 
Marius Soederbaeck
Oiva Jukkola
80'
Мейсль Маттео
Мартинс Марвин
 
80'
Хускович Муарем
Грубер Андреас
 
90'
3:2
Мяенпя Аапо
93'
Хускович Муарем
 
95'
 
Пиккарайнен Юханэ
97'
Прелец Ник
4:2
100'
 
Арифи Дони
100'
Фитц Доминик
 
102'
 
Попович Антон
106'
 
Акпудже Джошуа
Мяенпя Аапо
107'
 
Улунду Винсент
112'
4:3
Marius Soederbaeck
(Хаарала Сантери)
116'
Tin Plavotic
Ранфтль Райнхольд
 
120'
 
Виртанен Отсо
Ville Seppae
121'
4:4
Арифи Дони
121'
Фишер Манфред
5:4
121'
5:5
Попович Антон
121'
Галвао Лукас
6:5
121'
6:6
Хаарала Сантери
121'
Винлёф Маттео
7:6
121'
7:7
Пиккарайнен Юханэ
121'
Мейсль Маттео
8:7
121'
8:8
Риски Роопе
121'
Фитц Доминик
8:8
Пен
4:5

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 114
Аустрия Вена 94.7% (108)
X 3.5% (4)
Ильвес 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
19
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
Аустрия Вена
4-3-3
Ильвес
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Ильвес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.5
Мэлоун Морис 1 0.5
Галвао Лукас 1 0.5
Прелец Ник 1 0.5
Abubakr Barry 1 0.5
Винлёф Маттео 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 1 0.5
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.5
Мяенпя Аапо 1 0.5
Риски Роопе 1 0.5
Marius Soederbaeck 1 0.5

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хускович Муарем 2 0
Мартинс Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Abubakr Barry 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Арифи Дони 1 0
Улунду Винсент 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
25%
1
33%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
25%
91-120

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
1
20%
1
20%
91-120

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
1
20%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0
Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Ильвес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Ильвес

Точный счет

4:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
    • 93'
      Хускович Муарем получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Аустрия Вена 94.7% (108)
    X 3.5% (4)
    Ильвес 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аустрия Вена 4:3 Ильвес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аустрия Вена 4:3 Ильвес

    Исход игры
    Аустрия Вена
    94.7% (108)
    Ничья
    3.5% (4)
    Ильвес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    43.24% (48)
    Нет
    56.76% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Аустрия Вена
    45.6% (52)
    2:1 Аустрия Вена
    20.2% (23)
    3:1 Аустрия Вена
    14.9% (17)
    1:0 Аустрия Вена
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Аустрия Вена
    2.6% (3)
    4:1 Аустрия Вена
    1.8% (2)
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