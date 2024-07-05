Второй тайм начался! Начо Фернандес появляется на поле вместо Рубена Ле Нормана. Роберт Андрих и Флориан Вирц играют вместо Эмре Джана и Лероя Сане.

Мората получает мяч от Ямаля и пробивает с разворота из-под Та, однако снаряд летит над перекладиной!

Андрих после передачи Вирца отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч пролетает над перекладиной ворот Симона.

Ямаль отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч прилетает точно в руки Нойеру.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Энтони Тэйлор.

Киммих получает мяч от Хаверца на правом краю штрафной, но прострел Йозуа на выходе прерывает Симон.

Хаверц отмечается ударом с радиуса штрафной, однако мяч пошел практически по центру и достался Симону.

Уильямс врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол, но Нойер спасает свои ворота, плюс у Нико случился офсайд.

Веселым получился старт этого матча, но в дальнейшем игра пошла достаточно вязкая.

Ольмо пальнул с дальней дистанции, заставив Нойера вступить в игру, а дальше Мората, даже находясь в офсайде, не смог ничего придумать.

Уже 13 фолов на двоих совершили команды, многовато для такой вывески с двумя играющими командами.

Уильямс добирается до чужой штрафной с левого края и исполняет подачу, которая получается слишком высокой.

Мората нашел на правом фланге Ямаля, прострел которого прерывает оборона сборной Германии.

Хаверц после навеса Киммиха пробивает головой с девяти метров - Симон на линии ворот мяч ловит.

Лапорт приблизился к штрафной соперника и, не встретив сопротивления, пробил в ближний угол - Нойер поймал мяч.

Киммих ускоряется по правому флангу атаки, где его подтолкнул Мората, штрафной готовят хозяева турнира.

После навеса со штрафного Та головой скидывает мяч к линии вратарской. где круглый достается Симону.

Еще один штрафной немцев привел к угловому, после навеса с углового Джан скидывает мяч в руки Симону.

Раум получает желтую карточку за фол на фланге против Карвахаля.

Кросс выиграл верховую борьбу после навеса со штрафного, Ольмо попытался пробить с подбора, но вместо мяча попал по ноге Гюндогану.

Ле Норман получает желтую карточку за жесткий фол против Гюндогана в центральном круге.

Фолов многовато, сейчас Джан остановил прорыв Ямаля по флангу, но карточки избежал.

Та цепляет Ольмо около своей штрафной, однако мяч ушел в сторону, фола не зафиксировано.

19' Кроос исполняет диагональ на правый фланг атаки, где Киммих оказался в положении "вне игры".

18' Киммих находит на правом фланге атаки Сане, прострел которого прерывает Лапорт.

17' Раум снова включается в атаку и исполняет прострел, мяч от ноги Ле Нормана отскакивает в руки Симону. В ответной атаке Фабиан Руис с радиуса штрафной пробивает выше ворот.

16' Мората смещается с левого фланга в центр и пытается пробить, однако на пути мяча возникает Джан.

15' Ямаль со штрафного пробивает в направлении ближнего угла низом, однако мяч проходит мимо створа.

13' Вот и первая желтая карточка - Рюдигер в подкате срубает Ольмо в нескольких метрах от своей штрафной.

12' Уильямс сместился с левого фланга к центру и пробивает низом, однако мяч прокатывается левее створа.

11' Раум получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Симон снаряд уверенно ловит.

10' Позиционная атака сборной Испании завершается попаданием Мораты в офсайд, пока футбола у нас не очень много.

8' Дани Ольмо выходит на поле вместо Педри.

7' Пока пауза, напомним, что последняя встреча команд состоялась на ЧМ-2022, тогда на групповом этапе соперники сыграли 1:1.

6' Педри вернулся на поле, но в следующем эпизоде опять оказался на газоне. Неужели потребуется замена?

5' Педри требуется помощь врачей по итогам предыдущего эпизода, решение Тэйлора не давать карточку понять сложно.

4' Кроос жестковато срубает Педри на чужой половине поля, пока Энтони Тэйлор обходится без карточки.

3' Кукурелья провел некоторое время на газоне после единоборства с соперником, но в итоге защитник сборной Испании готов продолжать.

2' Первая атака испанцев завершается ударом Педри с линии штрафной после скидки Мораты - Нойер забирает мяч.