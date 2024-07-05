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  3. ЕВРО-2024
Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Испания
FIFA #8
1:0
Второй тайм: 52'
Германия
FIFA #16
0'
13' Желтая карточка
Рюдигер Антонио
28' Желтая карточка
Раум Давид
29' Желтая карточка
Ле Норман Робен
1:0
52' Гол
Ольмо Дани

Ход матча

8'
Ольмо Дани
Педри
 
13'
 
Рюдигер Антонио
28'
 
Раум Давид
29'
Ле Норман Робен
 
46'
Начо Фернандес
Ле Норман Робен
 
46'
 
Андрих Роберт
Джан Эмре
46'
 
Вирц Флориан
Сане Лерой
52'
Ольмо Дани
(Ямаль Ламин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 214 Количество передач 252
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 596
Испания 51% (304)
X 19.3% (115)
Германия 29.7% (177)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Испания
Ничья
Германия
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3.25
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3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
2
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
24
Кукурелья
Марк
20
Педри
16
Родри
Эрнандес
8
Руис
Фабиан
19
Ямаль
Ламин
7
Мората
Альваро
17
Уильямс
Нико
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
2
Рюдигер
Антонио
4
Та
Джонатан
3
Раум
Давид
25
Джан
Эмре
8
Кроос
Тони
19
Сане
Лерой
21
Гюндоган
Илкай
10
Мусиала
Джамал
7
Хаверц
Кай
Испания
4-3-3
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Испания
Германия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМ
1:1
ЛНУ
6:0
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ТМС
0:1
ЧМ
0:1
КЛ
10:3
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

4.25
1

Среднее время на гол

21
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.4
Ольмо Дани 1 0.2
Уильямс Нико 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Родри Эрнандес 1 0.2
Карвахаль Даниэль 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Ямаль Ламин 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Педри 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 0.6
Хаверц Кай 2 (2) 0.4
Фюллькруг Никлас 2 0.4
Гюндоган Илкай 1 0.2
Джан Эмре 1 0.2
Вирц Флориан 1 0.2
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Раум Давид 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Мората Альваро 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 2 0
Та Джонатан 2 0
Андрих Роберт 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Раум Давид 1 0
Юлиан Нагельсманн 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Испания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1
Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1
Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4

Результаты матчей

Испания
Германия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Испания
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
Португалия
Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАНИ ОЛЬМО!
  • 48'
    Андрих после передачи Вирца отмечается ударом из-за пределов штрафной площади - мяч пролетает над перекладиной ворот Симона.
  • Опасный момент
    47'
    Мората получает мяч от Ямаля и пробивает с разворота из-под Та, однако снаряд летит над перекладиной!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Начо Фернандес появляется на поле вместо Рубена Ле Нормана. Роберт Андрих и Флориан Вирц играют вместо Эмре Джана и Лероя Сане.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Энтони Тэйлор.
  • 45'
    Ямаль отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч прилетает точно в руки Нойеру.
  • 44'
    Мората нашел на правом фланге Ямаля, прострел которого прерывает оборона сборной Германии.
  • 43'
    Уильямс добирается до чужой штрафной с левого края и исполняет подачу, которая получается слишком высокой.
  • 41'
    Уже 13 фолов на двоих совершили команды, многовато для такой вывески с двумя играющими командами.
  • 39'
    Ольмо пальнул с дальней дистанции, заставив Нойера вступить в игру, а дальше Мората, даже находясь в офсайде, не смог ничего придумать.
  • 38'
    Веселым получился старт этого матча, но в дальнейшем игра пошла достаточно вязкая.
  • Офсайд
    36'
    Уильямс врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол, но Нойер спасает свои ворота, плюс у Нико случился офсайд.
  • 35'
    Хаверц отмечается ударом с радиуса штрафной, однако мяч пошел практически по центру и достался Симону.
  • 34'
    Киммих получает мяч от Хаверца на правом краю штрафной, но прострел Йозуа на выходе прерывает Симон.
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    • 33'
      Та цепляет Ольмо около своей штрафной, однако мяч ушел в сторону, фола не зафиксировано.
    • Фол, нарушение
      31'
      Фолов многовато, сейчас Джан остановил прорыв Ямаля по флангу, но карточки избежал.
    • Желтая карточка
      30'
      Ле Норман получает желтую карточку за жесткий фол против Гюндогана в центральном круге.
    • Фол, нарушение
      29'
      Кросс выиграл верховую борьбу после навеса со штрафного, Ольмо попытался пробить с подбора, но вместо мяча попал по ноге Гюндогану.
    • Желтая карточка
      28'
      Раум получает желтую карточку за фол на фланге против Карвахаля.
    • Угловой
      27'
      Еще один штрафной немцев привел к угловому, после навеса с углового Джан скидывает мяч в руки Симону.
    • 25'
      После навеса со штрафного Та головой скидывает мяч к линии вратарской. где круглый достается Симону.
    • Фол, нарушение
      24'
      Киммих ускоряется по правому флангу атаки, где его подтолкнул Мората, штрафной готовят хозяева турнира.
    • 23'
      Лапорт приблизился к штрафной соперника и, не встретив сопротивления, пробил в ближний угол - Нойер поймал мяч.
    • 21'
      Хаверц после навеса Киммиха пробивает головой с девяти метров - Симон на линии ворот мяч ловит.
    • Офсайд
      19'
      Кроос исполняет диагональ на правый фланг атаки, где Киммих оказался в положении "вне игры".
    • 18'
      Киммих находит на правом фланге атаки Сане, прострел которого прерывает Лапорт.
    • 17'
      Раум снова включается в атаку и исполняет прострел, мяч от ноги Ле Нормана отскакивает в руки Симону. В ответной атаке Фабиан Руис с радиуса штрафной пробивает выше ворот.
    • 16'
      Мората смещается с левого фланга в центр и пытается пробить, однако на пути мяча возникает Джан.
    • 15'
      Ямаль со штрафного пробивает в направлении ближнего угла низом, однако мяч проходит мимо створа.
    • Желтая карточка
      13'
      Вот и первая желтая карточка - Рюдигер в подкате срубает Ольмо в нескольких метрах от своей штрафной.
    • 12'
      Уильямс сместился с левого фланга к центру и пробивает низом, однако мяч прокатывается левее створа.
    • 11'
      Раум получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Симон снаряд уверенно ловит.
    • Офсайд
      10'
      Позиционная атака сборной Испании завершается попаданием Мораты в офсайд, пока футбола у нас не очень много.
    • Замена
      8'
      Дани Ольмо выходит на поле вместо Педри.
    • 7'
      Пока пауза, напомним, что последняя встреча команд состоялась на ЧМ-2022, тогда на групповом этапе соперники сыграли 1:1.
    • Травма, повреждение
      6'
      Педри вернулся на поле, но в следующем эпизоде опять оказался на газоне. Неужели потребуется замена?
    • Травма, повреждение
      5'
      Педри требуется помощь врачей по итогам предыдущего эпизода, решение Тэйлора не давать карточку понять сложно.
    • Фол, нарушение
      4'
      Кроос жестковато срубает Педри на чужой половине поля, пока Энтони Тэйлор обходится без карточки.
    • Травма, повреждение
      3'
      Кукурелья провел некоторое время на газоне после единоборства с соперником, но в итоге защитник сборной Испании готов продолжать.
    • 2'
      Первая атака испанцев завершается ударом Педри с линии штрафной после скидки Мораты - Нойер забирает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stuttgart Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Испания.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 1:0 Германия

    Исход игры
    Испания
    51% (304)
    Ничья
    19.3% (115)
    Германия
    29.7% (177)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.87% (73)
    Меньше
    41.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    87.1% (108)
    Нет
    12.9% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    7.2% (43)
    1:1 Ничья
    5.9% (35)
    1:2 Германия
    2.9% (17)
    1:0 Испания
    1.8% (11)
    2:2 Ничья
    1.5% (9)
    0:1 Германия
    0.5% (3)
    2:3 Германия
    0.3% (2)
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