Стадион: МХП-Арена. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
13' Желтая карточкаРюдигер Антонио
28' Желтая карточкаРаум Давид
29' Желтая карточкаЛе Норман Робен
1:0
52' ГолОльмо Дани
Ход матча
8'
13'
28'
29'
52'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
214 Количество передач 252
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Унай
Симон
20
Педри
19
Ямаль
Ламин
17
Уильямс
Нико
25
Джан
Эмре
19
Сане
Лерой
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
17 Уильямс НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэна АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
-
26 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кох РобинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фюрих КрисПолузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
Испания
Германия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
4.25
1
Среднее время на гол
21
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Фабиан
|2
|0.4
|Ольмо Дани
|1
|0.2
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Родри Эрнандес
|1
|0.2
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Ямаль Ламин
|0
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|0
|Педри
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|0.6
|Хаверц Кай
|2 (2)
|0.4
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.4
|Гюндоган Илкай
|1
|0.2
|Джан Эмре
|1
|0.2
|Вирц Флориан
|1
|0.2
|Мюллер Томас
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Юлиан Нагельсманн
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
10
Испания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1
Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1
Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4
Результаты матчей
Испания
Германия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Испания
Германия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Руис Фабиан
|2 (2)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания 1:0 Германия
Исход игры
Испания
51% (304)
Ничья
19.3% (115)
Германия
29.7% (177)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
87.1% (108)
Нет
12.9% (16)
Популярный счёт
2:1 Испания
7.2% (43)
1:1 Ничья
5.9% (35)
1:2 Германия
2.9% (17)
1:0 Испания
1.8% (11)
2:2 Ничья
1.5% (9)
0:1 Германия
0.5% (3)
2:3 Германия
0.3% (2)
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