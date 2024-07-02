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Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
Позже
Германия
FIFA #16
Прогнозы 178
Испания 55.6% (99)
X 12.4% (22)
Германия 32% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Германия
2.80
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3.35
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Испания
Германия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМ
1:1
ЛНУ
6:0
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ТМС
0:1
ЧМ
0:1
КЛ
10:3
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

4.25
1

Среднее время на гол

21
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиан Руис 2 0.5
Ольмо Дани 1 0.25
Уильямс Нико 1 0.25
Мората Альваро 1 0.25
Родри Эрнандес 1 0.25
Карвахаль Даниэль 1 0.25
Торрес Ферран 1 0.25
Ямаль Ламин 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Педри 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 0.75
Хаверц Кай 2 (2) 0.5
Фюллькруг Никлас 2 0.5
Гюндоган Илкай 1 0.25
Джан Эмре 1 0.25
Вирц Флориан 1 0.25
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Раум Давид 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Мората Альваро 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Андрих Роберт 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Юлиан Нагельсманн 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Испания
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0
Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1
Германия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1
Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4

Результаты матчей

Испания
Германия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Испания
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
Португалия
Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Фабиан Руис 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 178
    Испания 55.6% (99)
    X 12.4% (22)
    Германия 32% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Германия
    2.80
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Германия

    Исход игры
    Испания
    55.8% (101)
    Ничья
    12.7% (23)
    Германия
    31.5% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (40)
    Меньше
    29.82% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (50)
    Нет
    12.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    13.8% (25)
    1:1 Ничья
    5.5% (10)
    1:2 Германия
    3.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (6)
    1:0 Испания
    2.2% (4)
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    Германия
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