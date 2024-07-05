Рассудит этот матч бригада арбитров из Уругвая во главе с Андресом Матонте. Помогать ему на бровках будут Николас Таран и Мартин Соппи. Резервным арбитром на этот матч назначен Густаво Техера.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора, которые сыграют сегодня между собой в Хьюстоне. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.