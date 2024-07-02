Стадион: ЭнЭрДжи.
История личных встреч
Аргентина
Эквадор
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.78
Среднее время на гол
108
115
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|4
|1.33
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Месси Лионель
|0
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сармиенто Джереми
|1
|0.33
|Минда Алан
|1
|0.33
|Паэс Кендри
|1 (1)
|0.33
|Груэсо Карлос
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|0
|1
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эквадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4
Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1
Результаты матчей
Аргентина
Эквадор
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Эквадор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|2 (1)
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|2
Прогнозы на матч Аргентина - Эквадор
Исход игры
Аргентина
100% (60)
Ничья
0% (0)
Эквадор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (23)
Меньше
58.93% (33)
Обе команды забьют
Да
35.71% (20)
Нет
64.29% (36)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
38.3% (23)
2:1 Аргентина
30% (18)
1:0 Аргентина
16.7% (10)
3:0 Аргентина
5% (3)
3:1 Аргентина
3.3% (2)
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