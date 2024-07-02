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Стадион: .
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Эквадор
FIFA #30
Прогнозы 60
Аргентина 100% (60)
X 0% (0)
Эквадор 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Эквадор
1.48
4.40
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8.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аргентина
Эквадор

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
1:0
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
1:1
КА
3:0
Ч2КЮА
1:0
ТМС
6:1
Ч2КЮА
1:3
Ч2КЮА
0:2
ТМС
2:1
ММ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:4
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.78

Среднее время на гол

108
115

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 4 1.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Месси Лионель 0 0
Ди Мария Анхель 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сармиенто Джереми 1 0.33
Минда Алан 1 0.33
Паэс Кендри 1 (1) 0.33
Груэсо Карлос 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 0 1
Сармиенто Джереми 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Паэс Кендри 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эквадор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4
Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1

Результаты матчей

Аргентина
Эквадор

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Эквадор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
Венесуэла
Канада
1D
Панама
Уругвай
2D
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2024, осталось 2 дня 17 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 60
    Аргентина 100% (60)
    X 0% (0)
    Эквадор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Эквадор
    1.48
    4.40
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    8.60
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    Прогнозы на матч Аргентина - Эквадор

    Исход игры
    Аргентина
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Эквадор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (23)
    Меньше
    58.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (20)
    Нет
    64.29% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    38.3% (23)
    2:1 Аргентина
    30% (18)
    1:0 Аргентина
    16.7% (10)
    3:0 Аргентина
    5% (3)
    3:1 Аргентина
    3.3% (2)
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    Аргентина
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