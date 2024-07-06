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Стадион: . Главный судья: Сампайо Вилтон
Венесуэла
FIFA #54
 
Позже
Канада
FIFA #48
Прогнозы 169
Венесуэла 70.4% (119)
X 17.8% (30)
Канада 11.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венесуэла
Ничья
Канада
2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ромо
Рафаэль
4
Арамбуру
Хон
2
Феррареси
Науэль
3
Осорио
Йордан
15
Наварро
Мигель
13
Мартинес
Хосе
Андрес
6
Эррера
Янхель
25
Бельо
Эдуард
18
Кассерес
Кристиан
10
Сотельдо
Йеферсон
23
Рондон
Саломон
16
Крепо
Максим
2
Джонстон
Алистер
15
Бомбито
Мойзе
13
Корнелиус
Дерек
19
Дэвис
Альфонсо
21
Осорио
Джонатан
7
Эуштакиу
Стивен
22
Ларьи
Ричи
10
Дэвид
Джонатан
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Ларин
Кайл
Венесуэла
4-2-3-1
Канада
4-2-3-1

История личных встреч

Венесуэла
Канада

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 2 (1) 0.67
Бельо Эдуард 2 0.67
Кадис Хондер 1 0.33
Рамирес Эрик 1 0.33
Эррера Янхель 0 0
Наварро Кевин 0 0
Арамбуру Хон 0 0
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 0.33
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачис Дарвин 2 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Наварро Мигель 1 0
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларьи Ричи 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Коне Исмаэль 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Бомбито Мойзе 1 0

Результаты матчей

Венесуэла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Венесуэла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0
Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0
Канада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0
Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0

Результаты матчей

Венесуэла
Канада

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Венесуэла
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
Венесуэла
Канада
Колумбия
Панама
Уругвай
Бразилия
1/2 финала
Аргентина
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Канада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Сампайо Вилтон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 169
    Венесуэла 70.4% (119)
    X 17.8% (30)
    Канада 11.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Канада
    2.90
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    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венесуэла - Канада

    Исход игры
    Венесуэла
    70.4% (119)
    Ничья
    17.8% (30)
    Канада
    11.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Венесуэла
    22.5% (38)
    2:1 Венесуэла
    21.3% (36)
    1:1 Ничья
    12.4% (21)
    1:2 Канада
    6.5% (11)
    2:0 Венесуэла
    3% (5)
    0:1 Канада
    1.2% (2)
    0:2 Канада
    1.2% (2)
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