Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум.
История личных встреч
Венесуэла
Канада
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.67
|Бельо Эдуард
|2
|0.67
|Кадис Хондер
|1
|0.33
|Рамирес Эрик
|1
|0.33
|Эррера Янхель
|0
|0
|Наварро Кевин
|0
|0
|Арамбуру Хон
|0
|0
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|1
|0.33
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачис Дарвин
|2
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Дэвис Альфонсо
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|0
Результаты матчей
Венесуэла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Венесуэла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Канада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0
Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0
Канада
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Канада - Чили 0:0 Перу - Канада 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Франция - Канада 0:0
Нидерланды - Канада 4:0 Канада - Тринидад и Тобаго 2:0 Канада - Ямайка 2:3 Ямайка - Канада 1:2 Япония - Канада 4:1 США - Канада 2:2 Канада - Куба 4:2 Гватемала - Канада 0:0 Канада - Гваделупа 2:2 Канада - США 0:2 Панама - Канада 0:2 Канада - Гондурас 4:1 Кюрасао - Канада 0:2 Канада - Марокко 1:2 Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0
Результаты матчей
Венесуэла
Канада
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Венесуэла
Канада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|2 (1)
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|2
Прогнозы на матч Венесуэла - Канада
Исход игры
Венесуэла
73.8% (45)
Ничья
14.8% (9)
Канада
11.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
67.92% (36)
Нет
32.08% (17)
Популярный счёт
2:1 Венесуэла
34.4% (21)
1:0 Венесуэла
19.7% (12)
1:1 Ничья
13.1% (8)
1:2 Канада
6.6% (4)
2:0 Венесуэла
4.9% (3)
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