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Црвена Звезда
 
Позже
Сочи
Прогнозы 68
Црвена Звезда 97.1% (66)
X 1.5% (1)
Сочи 1.5% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Сочи
1.35
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заика Кирилл 1 1
Алвес Марсело 1 1

Карточки

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4
Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3
Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3
Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Сочи

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сочи
 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сочи
 0 - 0
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Сочи
 1 0 0 1 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Зенит Мостовой Андрей 1
Сочи Алвес Марсело 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2024, осталось 2 дня 5 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 68
    Црвена Звезда 97.1% (66)
    X 1.5% (1)
    Сочи 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Сочи
    1.35
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    9.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Сочи

    Исход игры
    Црвена Звезда
    97.1% (66)
    Ничья
    1.5% (1)
    Сочи
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.08% (41)
    Меньше
    34.92% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (39)
    Нет
    38.1% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    41.2% (28)
    2:0 Црвена Звезда
    20.6% (14)
    3:1 Црвена Звезда
    13.2% (9)
    1:0 Црвена Звезда
    10.3% (7)
    3:0 Црвена Звезда
    4.4% (3)
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