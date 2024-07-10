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Црвена Звезда
 
Позже
Тальерес Кордоба
Прогнозы 62
Црвена Звезда 85.5% (53)
X 3.2% (2)
Тальерес Кордоба 11.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Тальерес Кордоба
1.82
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3.90
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4.30
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катай Александар 1 0.5
Йованович Лазар 1 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.5
Лекович Стефан 1 0.5
Далсью 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 1 0
Гелор Конга 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 0 1
Портильо Маркос 1 0
Сааведра Франко 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Црвена Звезда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Црвена Звезда - Младост 1:0 Црвена Звезда - Чукарички 4:1
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1 Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Зенит
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Сочи
 3 1 0 2 7 - 7 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Сочи
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Зенит
 0 - 0
3.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0
4.
Тальерес Кордоба
 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров
Сочи Заика Кирилл 2
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Мантуан Густаво 2
Зенит Ерохин Александр 1
Црвена Звезда Катай Александар 1
Весь список

Топ нарушителей
Тальерес Кордоба Ботта Рубен 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Макарчук Артём 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Тальерес Кордоба от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 62
    Црвена Звезда 85.5% (53)
    X 3.2% (2)
    Тальерес Кордоба 11.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    1.82
    Реклама, betcity.ru
    3.90
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    4.30
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Црвена Звезда
    85.5% (53)
    Ничья
    3.2% (2)
    Тальерес Кордоба
    11.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (32)
    Нет
    38.46% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Црвена Звезда
    30.6% (19)
    2:0 Црвена Звезда
    19.4% (12)
    3:1 Црвена Звезда
    11.3% (7)
    1:2 Тальерес Кордоба
    6.5% (4)
    3:0 Црвена Звезда
    6.5% (4)
    1:0 Црвена Звезда
    3.2% (2)
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    Црвена Звезда
    Тальерес Кордоба
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