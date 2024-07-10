Тур: 16.
Ход матча
15'
0:1
17'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуглас
XV
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
97 Caique IV
-
-
-
-
23 Pepe4
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
55 Педро ЖоаоЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Viana Arthur
-
23 Machado
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Гремио
Крузейро
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
41 матч
46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.55
1.1
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.29
0.7
Среднее время на гол
70
128
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.41
0.9
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
63
99
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.21
|Gustavo Gomes
|2
|0.14
|Павон Кристиан
|1
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.07
|Gustavo Martins
|1
|0.07
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|5
|0.33
|Верон Габриэл
|3
|0.2
|Rafael VII
|3
|0.2
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.13
|Артур Гомес VIII
|2
|0.13
|Барреаль Альваро
|1
|0.07
|Рамиро
|1
|0.07
|Витиньо Виктор
|1
|0.07
|Витал Матеус
|1
|0.07
|Lucas Silva IV
|1
|0.07
|Papagaio
|1
|0.07
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nathan Ribeiro
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|5
|0
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Марсело Жоао
|3
|0
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Крузейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Гремио
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Крузейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
16
Гремио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Крузейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
19
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
3
16
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
2
67%
3
19%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
20%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3
Результаты матчей
Гремио
Крузейро
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Гремио
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
211
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|22 - 11
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|23 - 18
|27
|6.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|21 - 17
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|19 - 13
|25
|8.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|12.
|14
|4
|6
|4
|20 - 23
|18
|13.
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|20 - 21
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 24
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|18.
|0:2
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 21
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|2:0
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|8.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|10.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|14.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
|19.
|0:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6