  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Гремио
0:2
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
15' Гол
Рамиро
0:2
17' Гол
Артур Гомес
45' Желтая карточка
Павон Кристиан
57' Красная карточка
Каннеманн Вальтер
81' Желтая карточка
Machado
90'+3
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
39
Gustavo
Gomes
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
17
Рамиро
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
21
Барреаль
Альваро
Гремио
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Крузейро

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

41 матч

46.3%
22%
31.7%
19 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.3%
46.3%
24.4%
12 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
3:0
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:1
Г
0:1
СA
0:1
КСМР
2:0
К
1:0
К
1:0
СA
3:3
Г1
0:2
К
0:0
К
0:2
СA
1:0
СA
2:0
Г1ЙД
1:3
СA
0:0
СA
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
1:2
БСА
1:0
БСА
3:0
БСА
3:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
4:1
КЛ
2:2
КЛ
3:1
СA
3:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.29
0.7

Среднее время на гол

70
128

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.41
0.9

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

63
99

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.21
Gustavo Gomes 2 0.14
Павон Кристиан 1 0.07
Сотельдо Йеферсон 1 0.07
Cuiabano 1 0.07
Эденилсон дос Сантос 1 0.07
Рейналдо Мануэл 1 0.07
Gustavo Martins 1 0.07
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 5 0.33
Верон Габриэл 3 0.2
Rafael VII 3 0.2
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.13
Артур Гомес VIII 2 0.13
Барреаль Альваро 1 0.07
Рамиро 1 0.07
Витиньо Виктор 1 0.07
Витал Матеус 1 0.07
Lucas Silva IV 1 0.07
Papagaio 1 0.07
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 4 1
Gustavo Gomes 5 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Эли Родриго 3 0
Дуглас XV 3 0
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Павон Кристиан 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nathan Ribeiro 2 0
Коста Диего 0 1
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Gustavo Martins 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 5 0
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Виллиам Фуртадо 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Марсело Жоао 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Витиньо Виктор 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Крузейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Гремио
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Крузейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
16
Гремио
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Крузейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
19

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Забито

3
16
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
2
67%
3
19%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
10%
4
18%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
1
10%
4
18%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3

Результаты матчей

Гремио
Крузейро

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Гремио
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 9 3 3 22 - 11 30
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
12.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
13.
Атлетико Минейро
 14 4 6 4 20 - 23 18
14.
Крисьюма
 13 4 4 5 20 - 21 16
15.
Витория
 15 4 3 8 18 - 24 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 5 8 13 - 21 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
7.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 1 2 11 - 5 16
10.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Витория
 8 3 1 4 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
12.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
13.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
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