Тур: 16.
1:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСтум Эвералдо
0:2
15' ГолGabriel Teixeira
36' Желтая карточкаФернандиньо XII
40' Желтая карточкаСтум Эвералдо
49' Желтая карточкаThiago Heleno
1:2
61' ГолДи Йорио Лукас
1:3
78' ГолДа Силва Лусиано
79' Желтая карточкаDanilo XVI
79' Желтая карточкаMarcos Victor
90' Желтая карточкаRezende2
90'+7
Ход матча
9'
15'
0:2
36'
40'
49'
61'
73'
78'
1:3
79'
79'
90'
90
Emersonn
20
Julimar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 EmersonnНападающий
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Madson II
-
92 Pablo I
-
-
57 Joao Cruz
-
45 Lucas Belezi
-
28 Tomas Cuello
-
26 Erick2
-
-
-
-
Главный тренер: Juca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
66 Ryan Santos
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Байя
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
0.7
Среднее время на гол
64
128
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.55
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
105
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.25
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.13
|Pablo I
|2
|0.13
|Каноббио Агустин
|2
|0.13
|Julimar
|2
|0.13
|Ди Йорио Лукас
|2
|0.13
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Tomas Cuello
|1
|0.06
|Nikao
|1
|0.06
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|Erick2
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.38
|Gabriel Teixeira
|4
|0.25
|Thaciano
|4
|0.25
|Эступиньян Оскар
|3
|0.19
|Соуза Коули
|2
|0.13
|Александр Кайо
|2
|0.13
|Лукас Жан
|1
|0.06
|Да Силва Лусиано
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.06
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|4
|0
|Thiago Heleno
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Mateo Gamarra
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Bruno Zapelli
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Thaciano
|4
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Rezende2
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Байя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
8
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Байя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
13
Атлетико Паранаэнсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Байя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
5
38%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
6
38%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
5
38%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
22%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
5
26%
7
27%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1
Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Байя
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
412
88
214
214
115
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5