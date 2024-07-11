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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Атлетико Паранаэнсе
1:3
Конец матча
Байя
0'
0:1
9' Гол
Стум Эвералдо
0:2
15' Гол
Gabriel Teixeira
36' Желтая карточка
Фернандиньо XII
40' Желтая карточка
Стум Эвералдо
49' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:2
61' Гол
Ди Йорио Лукас
1:3
78' Гол
Да Силва Лусиано
79' Желтая карточка
Danilo XVI
79' Желтая карточка
Marcos Victor
90' Желтая карточка
Rezende2
90'+7
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
44
Thiago
Heleno
15
Mateo
Gamarra
6
Фернандо
Менегаццо
3
Gabriel
Paulista
VIII
5
Фернандиньо
XII
88
Christian
Cardoso
90
Emersonn
7
Ди
Йорио
Лукас
20
Julimar
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
5
Rezende2
6
Лукас
Жан
14
Де
Пена
Карлос
8
Соуза
Коули
11
Gabriel
Teixeira
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Байя

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
К
2:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
КС
0:1
КС
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
6:2
СA
1:0
СA
0:2
КБ
5:0
КБ
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.7

Среднее время на гол

64
128

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.55
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
105

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.25
Фернандиньо XII 2 (1) 0.13
Pablo I 2 0.13
Каноббио Агустин 2 0.13
Julimar 2 0.13
Ди Йорио Лукас 2 0.13
Leonardo Godoy 1 0.06
Tomas Cuello 1 0.06
Nikao 1 0.06
Christian Cardoso 1 0.06
Erick2 1 0.06
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.38
Gabriel Teixeira 4 0.25
Thaciano 4 0.25
Эступиньян Оскар 3 0.19
Соуза Коули 2 0.13
Александр Кайо 2 0.13
Лукас Жан 1 0.06
Да Силва Лусиано 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.06
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 4 0
Thiago Heleno 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Mateo Gamarra 2 0
Christian Cardoso 2 0
Bruno Zapelli 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Julimar 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Роша Кайке 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 5 0
Thaciano 4 0
Де Пена Карлос 3 0
Стум Эвералдо 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Лукас Жан 2 0
Rezende2 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Байя
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
8
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Байя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
13
Атлетико Паранаэнсе
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Байя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
15%
5
38%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
6
38%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
5
38%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
22%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
3
12%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
3
16%
7
27%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1
Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 9 3 3 22 - 11 30
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 14 - 14 23
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
12.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
13.
Атлетико Минейро
 14 4 6 4 20 - 23 18
14.
Крисьюма
 13 4 4 5 20 - 21 16
15.
Витория
 15 4 3 8 18 - 24 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 5 8 13 - 21 11
20.
Флуминенсе
 15 1 4 10 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
3.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
4.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
5.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
7.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 1 2 11 - 5 16
10.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Витория
 8 3 1 4 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
12.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
13.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
14.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 7 0 0 7 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
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