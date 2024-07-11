Тур: 16.
1:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
6'
9'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
41
Эстевао
10
Рони
III
1
Роналдо
5
Маркау
4
Alix
10
Shaylon
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
7 Дуду
-
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
-
5 МаркауЗащитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
13 МагиньоЗащитник
-
14 Густаво ДиасПолузащитник
-
16 РониПолузащитник
- Нападающий
-
19 Max
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0.25
|Рони III
|3
|0.19
|Лазаро
|2
|0.13
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.13
|Вейга Рафаэль
|1
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.06
|Риос Ричард
|1
|0.06
|Витор Нуньеш
|1
|0.06
|Жонатан Луис
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|5
|0.31
|Shaylon
|2 (1)
|0.13
|Guilherme Romao
|1
|0.06
|Вагнер Лав
|1
|0.06
|Luiz Felipe III
|1
|0.06
|Gabriel Baralhas
|1
|0.06
|Derek
|1
|0.06
|Mateo Zuleta
|1
|0.06
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|5
|0
|Guilherme Romao
|4
|0
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Martins Adriano
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Роналдо
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Alejo Cruz Techera
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Max
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико Гойаненсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико Гойаненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
11
2
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Атлетико Гойаненсе
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
6
50%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
3
50%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
23
12
6 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
5
22%
2
17%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
2
20%
4
18%
46-60
4
40%
2
9%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
26
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
96
312
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 15
|31
|2.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|23 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|21 - 17
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|14
|6
|5
|3
|14 - 14
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|13.
|14
|4
|6
|4
|20 - 23
|18
|14.
|13
|4
|4
|5
|20 - 21
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 24
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|1:1
|16
|2
|6
|8
|14 - 22
|12
|18.
|16
|2
|6
|8
|12 - 22
|12
|19.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|5.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|13.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|7 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5