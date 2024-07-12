  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Палмейрас Сан-Паулу
3:1
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
6' Гол
Лопес Хосе Мануэль
1:1
9' Гол
Shaylon
38' Желтая карточка
Эстевао
45' Желтая карточка
Менино Габриэль
50' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
2:1
51' Гол
Вейга Рафаэль
3:1
53' Гол в свои ворота
Alix
80' Желтая карточка
Max
90'+9
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
10
Рони
III
1
Роналдо
3
Martins
Adriano
5
Маркау
4
Alix
2
Bruno
Tubarao
6
Guilherme
Romao
7
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
11
Rhaldney
Norberto
10
Shaylon
9
Гонсалес
Йони
II
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
5-4-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:2
СA
4:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:0
БСБ
1:3
БСБ
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:3
КБ
1:0
КБ
1:0

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.31
Лопес Хосе Мануэль 4 0.25
Рони III 3 0.19
Вейга Рафаэль 2 0.13
Лазаро 2 0.13
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.13
Гомес Густаво 1 (1) 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Майке Роша 1 0.06
Риос Ричард 1 0.06
Витор Нуньеш 1 0.06
Жонатан Луис 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 5 0.31
Shaylon 2 (1) 0.13
Guilherme Romao 1 0.06
Вагнер Лав 1 0.06
Luiz Felipe III 1 0.06
Gabriel Baralhas 1 0.06
Derek 1 0.06
Mateo Zuleta 1 0.06
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Менино Габриэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 5 0
Guilherme Romao 4 0
Gabriel Baralhas 4 0
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Энрике Педру II 3 0
Martins Adriano 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Роналдо 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Max 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Alejo Cruz Techera 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атлетико Гойаненсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

11
2
Палмейрас Сан-Паулу
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Атлетико Гойаненсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
7
50%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
3
50%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Забито

25
14
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
4%
3
21%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
8
32%
3
21%
46-60
5
20%
4
29%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
3
25%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
3
25%
5
21%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
6
3
1.5
1
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
2
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Витория
 0:1 16 4 3 9 18 - 25 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:1 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
    • 50'
      Габриэль Баральхас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Менино Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Estevao получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Rhaldney Norberto сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Шайлон бьет в цель!
    • 6'
      Гомес Густаво сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Лопес Хосе Мануэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Атлетико Гойаненсе онлайн

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