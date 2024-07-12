Тур: 16.
1:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
45'
53'
1:0
61'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
8
Newton
17
Matheus
XV
150
Fellipe
Mateus
45
Кайке
Артур
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
10
Гансо
Пауло
11
Кено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
-
150 Fellipe MateusПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
25 Alisson III
-
-
23 Eder1
-
30 Mateo Barcia
-
31 Eliel Costa
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
90 Коста ДугласНападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Крисьюма
Флуминенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
75
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.36
|Кайке Артур
|3
|0.21
|Боласье Янник
|2
|0.14
|Gustavo Barreto
|2
|0.14
|Fellipe Mateus
|2
|0.14
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.07
|Marcelo Hermes
|1
|0.07
|Newton
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.07
|Renato Kayzer
|1
|0.07
|Higor Meritao
|1
|0.07
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.19
|Кано Херман
|2
|0.13
|Лима II
|2
|0.13
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Аллано Лима
|3
|1
|Rodrigo Fagundes
|4
|0
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Роналд
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Gustavo Barreto
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Newton
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
|Gabriel Martinelli III
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
1
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
8
Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 14
1
10%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Забито
20
10
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
2
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
5
25%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
24
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1
Результаты матчей
Крисьюма
Флуминенсе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
312
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|1:2
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|5.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|24 - 16
|28
|6.
|15
|8
|2
|5
|21 - 17
|26
|7.
|2:1
|15
|7
|5
|3
|16 - 15
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|12.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|20 - 23
|19
|15.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|16
|2
|6
|8
|12 - 22
|12
|18.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|20.
|0:1
|16
|1
|4
|11
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|3.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|4.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|1:2
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|18.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|2 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5