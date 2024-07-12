  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Крисьюма
1:0
Второй тайм: 83'
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Андре
1:0
53' Гол
Matheus XV

Ход матча

45'
 
Андре
53'
Matheus XV
1:0
61'
 
Jan Franc Lucumi
Кено
61'
 
Кауан Элиас
Джон Кеннеди
74'
 
Александр Гомес
Gabriel Martinelli III
74'
Трауко Мигель
Fellipe Mateus
 
75'
Eder1
Кайке Артур
 
83'
Роналд
Клаудиньо Родригес
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Крисьюма
Ничья
Флуминенсе
2.53
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3.92
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Все Коэффициенты
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
17
Matheus
XV
150
Fellipe
Mateus
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
9
Джон
Кеннеди
11
Кено
Крисьюма
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Флуминенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:0
К
2:1
К
3:2
К
1:1
КСМР
3:2
КСМР
2:0
БСА
4:2
БСА
3:2
БСА
1:2
БСА
3:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
75

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.36
Кайке Артур 3 0.21
Боласье Янник 2 0.14
Gustavo Barreto 2 0.14
Fellipe Mateus 2 0.14
Клаудиньо Родригес 1 0.07
Marcelo Hermes 1 0.07
Newton 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Фигейреду Тобиаш 1 0.07
Renato Kayzer 1 0.07
Higor Meritao 1 0.07
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.19
Кано Херман 2 0.13
Лима II 2 0.13
Марсело Виера 1 (1) 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Аллано Лима 3 1
Rodrigo Fagundes 4 0
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Роналд 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Gustavo Barreto 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Newton 1 0
Walisson 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Claudio Tencati 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Андре 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Тьяго Сантос 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Mano Menezes 1 0
Кауан Элиас 1 0
Gabriel Martinelli III 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
1
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
8
Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 14
1
10%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

20
10
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
2
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
5
25%
1
10%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
5
24%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1

Результаты матчей

Крисьюма
Флуминенсе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
1.5
Больше Меньше
3
12
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 9 4 3 26 - 14 31
3.
Фламенго
 1:2 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 16 8 4 4 24 - 16 28
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 2:1 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
12.
Крисьюма
 1:0 14 5 4 5 21 - 21 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Атлетико Минейро
 0:0 15 4 7 4 20 - 23 19
15.
Витория
 0:0 16 4 4 8 18 - 24 16
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 0:1 16 1 4 11 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 2:1 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 0:0 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 1:2 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Крисьюма
 1:0 8 3 3 2 11 - 12 12
13.
Витория
 0:0 9 3 2 4 11 - 13 11
14.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 0:0 8 1 5 2 9 - 12 8
18.
Флуминенсе
 0:1 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:2 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 4 3 2 12 - 9 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Сан-Паулу
 0:0 8 3 3 2 12 - 10 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Атлетико Минейро
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 2:1 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 1:0 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 0:1 8 0 0 8 2 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крисьюма
Ничья
Флуминенсе
2.53
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5.30
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3.92
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