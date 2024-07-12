  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Крисьюма
1:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Андре
1:0
54' Гол
Matheus XV
1:1
90' Гол
Кауан Элиас
90' Желтая карточка
Newton
90' Желтая карточка
Роналд
90'+7
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
17
Matheus
XV
150
Fellipe
Mateus
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
9
Джон
Кеннеди
11
Кено
Крисьюма
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Флуминенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:0
К
2:1
К
3:2
К
1:1
КСМР
3:2
КСМР
2:0
БСА
4:2
БСА
3:2
БСА
1:2
БСА
3:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
75

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.36
Кайке Артур 3 0.21
Боласье Янник 2 0.14
Gustavo Barreto 2 0.14
Fellipe Mateus 2 0.14
Клаудиньо Родригес 1 0.07
Marcelo Hermes 1 0.07
Newton 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Фигейреду Тобиаш 1 0.07
Renato Kayzer 1 0.07
Higor Meritao 1 0.07
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.19
Кано Херман 2 0.13
Лима II 2 0.13
Марсело Виера 1 (1) 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Кауан Элиас 1 0.06
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Аллано Лима 3 1
Роналд 4 0
Rodrigo Fagundes 4 0
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Трауко Мигель 1 1
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Gustavo Barreto 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Walisson 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Claudio Tencati 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Андре 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Тьяго Сантос 2 0
Самуэл Шавьер 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Ариас Джон 1 0
Mano Menezes 1 0
Кауан Элиас 1 0
Gabriel Martinelli III 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Флуминенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
2
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Флуминенсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
8
Крисьюма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 14
1
9%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Забито

21
11
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 8
2
10%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
19%
4
36%
31-45
6
29%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1

Результаты матчей

Крисьюма
Флуминенсе

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
1.5
Больше Меньше
3
13
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Витория
 0:1 16 4 3 9 18 - 25 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:1 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Андре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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