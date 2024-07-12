Тур: 16.
1:2
Второй тайм: 82'
0'
0:1
11' Гол в свои воротаУэсли Лопес
38' Желтая карточкаКардона Томас
1:1
39' ПенальтиПедро Гильерме
57' Желтая карточкаАллан Соуза
1:2
63' ГолЛусеро Хуан Мартин
Ход матча
11'
0:1
38'
39'
1:1
57'
63'
77'
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
2
Тинга
I
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
49 Dyogo
-
-
29 Viktor Hugo
-
26 Werton
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Фламенго
Форталеза Сеара
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
61
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|8 (3)
|0.5
|Энрике Бруно
|4
|0.25
|Араужо Луис
|3
|0.19
|Де ла Крус Николас
|2
|0.13
|Луис Давид
|2
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.06
|Lorran
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Мойзес Моура
|1
|0.06
|Габриэл Барбоза
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|1
|0.06
|Evertton Araujo
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (2)
|0.47
|Почеттино Томас
|1
|0.07
|Пикашу Яго
|1
|0.07
|Лопес Брено
|1
|0.07
|Мачука Иманоль
|1
|0.07
|Эркулес
|1
|0.07
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.07
|Пачеко Бруно
|1
|0.07
|Наварро Кевин
|1
|0.07
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Эркулес
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
11
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Форталеза Сеара
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
6%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
4%
3
21%
1-15
7
26%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
6
22%
1
7%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
6
40%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
24
35
15
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
311
213
113
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|3.
|1:2
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|5.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|24 - 16
|28
|6.
|15
|8
|2
|5
|21 - 17
|26
|7.
|2:1
|15
|7
|5
|3
|16 - 15
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|12.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|20 - 23
|19
|15.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|16
|2
|6
|8
|12 - 22
|12
|18.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|20.
|0:1
|16
|1
|4
|11
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|3.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|4.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|1:2
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|16.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 12
|8
|18.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|2 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5