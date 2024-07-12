  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Фламенго
1:2
Второй тайм: 82'
Форталеза Сеара
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Уэсли Лопес
38' Желтая карточка
Кардона Томас
1:1
39' Пенальти
Педро Гильерме
57' Желтая карточка
Аллан Соуза
1:2
63' Гол
Лусеро Хуан Мартин
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
21
Аллан
Соуза
8
Жерсон
Сантос
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
20
Matheus
Goncalves
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
28
Аугусто
Педро
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
Фламенго
4-3-3
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Форталеза Сеара

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
61

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 8 (3) 0.5
Энрике Бруно 4 0.25
Араужо Луис 3 0.19
Де ла Крус Николас 2 0.13
Луис Давид 2 0.13
Жерсон Сантос 1 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.06
Эвертон Соарес 1 0.06
Lorran 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Мойзес Моура 1 0.06
Габриэл Барбоза 1 0.06
Бруно Фабрисио 1 0.06
Evertton Araujo 1 0.06
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 (2) 0.47
Почеттино Томас 1 0.07
Пикашу Яго 1 0.07
Лопес Брено 1 0.07
Мачука Иманоль 1 0.07
Эркулес 1 0.07
Кушчевич Бенхамин 1 0.07
Пачеко Бруно 1 0.07
Наварро Кевин 1 0.07
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Аллан Соуза 3 0
Тите 3 0
Энрике Бруно 2 0
Ортис Лео 2 0
Педро Гильерме 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 4 0
Почеттино Томас 4 0
Пикашу Яго 3 0
Эркулес 1 1
Renato Kayzer 1 1
Тити 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
11
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Форталеза Сеара
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
6%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
1
4%
3
21%
1-15
7
26%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
6
40%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1
Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
5
1.5
1
5
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
3
11
2
13
2.5
1
13
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 16 9 4 3 26 - 14 31
3.
Фламенго
 1:2 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 16 8 4 4 24 - 16 28
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 2:1 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
12.
Крисьюма
 1:0 14 5 4 5 21 - 21 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Атлетико Минейро
 0:0 15 4 7 4 20 - 23 19
15.
Витория
 0:0 16 4 4 8 18 - 24 16
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 0:1 16 1 4 11 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 2:1 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 0:0 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 1:2 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Крисьюма
 1:0 8 3 3 2 11 - 12 12
13.
Витория
 0:0 9 3 2 4 11 - 13 11
14.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
17.
Атлетико Минейро
 0:0 8 1 5 2 9 - 12 8
18.
Флуминенсе
 0:1 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:2 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 4 3 2 12 - 9 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Сан-Паулу
 0:0 8 3 3 2 12 - 10 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Атлетико Минейро
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 2:1 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 1:0 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 0:0 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 0:1 8 0 0 8 2 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • 63'
    Г О О О О Л - Лусеро Хуан Мартин бьет в цель!
  • 57'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме из команды Фламенго забивает с точки!
  • 38'
    Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Г О О О О Л - Уэсли Лопес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фламенго
    Ничья
    Форталеза Сеара
    6.70
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, zenit.win
    7.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фламенго 1:2 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фламенго
    Форталеза Сеара
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный