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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
9' Желтая карточка
Батталья Родриго
1:0
13' Гол
Варгас Эдуардо
16' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
1:1
18' Гол
Лукас Моура
44' Желтая карточка
Халк Живанилдо
2:1
45' Гол
Паулиньо Жозе
59' Красная карточка
Alan Franco1
83' Желтая карточка
Густаво Диас
90'+8
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
11
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
Атлетико Минейро
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

38 матчей

44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.83
0.7

Среднее время на гол

49
128

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.61
0.84

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

56
106

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.4
Варгас Эдуардо 4 0.27
Халк Живанилдо 3 (1) 0.2
Скарпа Густаво 3 (1) 0.2
Сарачо Федерико 2 0.13
Арана Гильерме 1 0.07
Brahian Palacios 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Carlos Amaral 1 0.07
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 6 (1) 0.38
Кальери Хонатан 4 0.25
Лукас Моура 3 0.19
Силва Андре III 3 0.19
_Ferreira 2 0.13
Феррейра Факундо 2 0.13
Alisson II 1 0.06
Арболеда Роберт 1 0.06
Феррареси Науэль 1 0.06
Бобадилья Дамиан 1 0.06
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Франциско Зубелдиа 5 1
Лусиано Невес 6 0
Alisson II 4 0
Alan Franco1 2 1
Густаво Диас 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
_Ferreira 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Welington 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Wellington Rato 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сан-Паулу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
12
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сан-Паулу
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
3
60%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
9%
5
19%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
23%
6
23%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
7
1.5
9
7
2
13
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • 66'
    Феррейра уходит с поля. Веллингтон Рато выходит вместо него
  • 59'
    УДАЛЕНИЕ! - Алан Франко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 57'
    Алан Франко получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
  • 44'
    Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Лукас Моура бьет в цель!
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