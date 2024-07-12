Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБатталья Родриго
1:0
13' ГолВаргас Эдуардо
16' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
1:1
18' ГолЛукас Моура
44' Желтая карточкаХалк Живанилдо
2:1
45' ГолПаулиньо Жозе
59' Красная карточкаAlan Franco1
83' Желтая карточкаГуставо Диас
90'+8
Ход матча
13'
1:0
18'
1:1
44'
45'
2:1
59'
83'
23
Франко
Алан
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
40 Victinho
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
50 Йонг
-
-
36 Patryck
-
35 Sabino2
-
-
-
13 Рафинья XXI
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
38 матчей
44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
12 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.83
0.7
Среднее время на гол
49
128
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.61
0.84
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
56
106
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.4
|Варгас Эдуардо
|4
|0.27
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.2
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.2
|Сарачо Федерико
|2
|0.13
|Арана Гильерме
|1
|0.07
|Brahian Palacios
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Carlos Amaral
|1
|0.07
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.38
|Кальери Хонатан
|4
|0.25
|Лукас Моура
|3
|0.19
|Силва Андре III
|3
|0.19
|_Ferreira
|2
|0.13
|Феррейра Факундо
|2
|0.13
|Alisson II
|1
|0.06
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|Феррареси Науэль
|1
|0.06
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.06
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Франциско Зубелдиа
|5
|1
|Лусиано Невес
|6
|0
|Alisson II
|4
|0
|Alan Franco1
|2
|1
|Густаво Диас
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|_Ferreira
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сан-Паулу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
12
Атлетико Минейро
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сан-Паулу
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
3
60%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
9%
5
19%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
23%
6
23%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
52
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
87
97
213
313
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5