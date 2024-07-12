Тур: 16.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
37' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
0:0
56' Не забитый пенальтиЭдуардо Карлос
0:1
62' ГолСаварино Джефферсон
77' Желтая карточкаГрегоре
90' Желтая карточкаЭрнандес Диего
90' Желтая карточкаМуриэл Беккер
90' Желтая карточкаJanderson
Ход матча
37'
56'
0:0
59'
62'
76'
76'
77'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Raul
Caceres
97
Lepu
8
Luan5
29
Willian
VI
12
John
Victor
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
40 Reynaldo2
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.89
Среднее время на гол
48
101
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.31
|Алеррандро
|3 (2)
|0.19
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.13
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.13
|Эстевес Лукас
|1
|0.06
|Мота Жеан
|1
|0.06
|Erick Castillo
|1
|0.06
|Иури Фрейтас
|1
|0.06
|Janderson
|1
|0.06
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.25
|Сантос Жуниор
|3
|0.19
|Данило Барбоза
|3
|0.19
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.19
|Энрике Луис IX
|2
|0.13
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.13
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.13
|Cuiabano
|2
|0.13
|Понте Матео
|2
|0.13
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Kaue
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Jacob Montes
|1
|0.06
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|1
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Грегоре
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Витория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Витория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
13
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
12%
6
23%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
3
21%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
5
20%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
34
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
510
78
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|25 - 12
|33
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|27 - 14
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|26 - 19
|30
|5.
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|21 - 17
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 15
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|22 - 24
|21
|11.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|12.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|13.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|14.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|0:1
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|16.
|15
|3
|5
|7
|16 - 20
|14
|17.
|16
|2
|6
|8
|12 - 22
|12
|18.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|3.
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|4.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Байя
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5