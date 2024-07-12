  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Витория
0:1
Второй тайм: 90+'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
37' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
0:0
56' Не забитый пенальти
Эдуардо Карлос
0:1
62' Гол
Саварино Джефферсон
77' Желтая карточка
Грегоре
90' Желтая карточка
Эрнандес Диего
90' Желтая карточка
Муриэл Беккер
90' Желтая карточка
Janderson
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
97
Lepu
4
Wagner
Leonardo
14
Patric
Calmon
8
Luan5
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
16
Эстевес
Лукас
12
John
Victor
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
20
Alexander
Barboza
21
Марсал
Фернандо
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
33
Эдуардо
Карлос
II
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
Витория
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1

История личных встреч

Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:2
К
1:0
СB
0:0
СB
1:0
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
1:2
КБ
1:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
4:3
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.89

Среднее время на гол

48
101

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.6

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.31
Алеррандро 3 (2) 0.19
Nascimento Leite Matheus II 2 0.13
Wagner Leonardo 2 (1) 0.13
Эстевес Лукас 1 0.06
Мота Жеан 1 0.06
Erick Castillo 1 0.06
Иури Фрейтас 1 0.06
Janderson 1 0.06
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Jose Hugo 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.25
Сантос Жуниор 3 0.19
Данило Барбоза 3 0.19
Баштуш Бартоломеу 3 0.19
Энрике Луис IX 2 0.13
Соарес Франсиско 2 (1) 0.13
Эдуардо Карлос II 2 0.13
Cuiabano 2 0.13
Понте Матео 2 0.13
Джеффиньо 1 0.06
Kaue 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Jacob Montes 1 0.06
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Wagner Leonardo 2 1
Андраде Лео 3 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Camutanga 1 1
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Jose Hugo 1 0
Тиаго Карпини 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 1
Ромеро Оскар 4 0
Грегоре 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Витория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Витория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
13
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
12%
6
23%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
6
23%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
3
21%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
5
20%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Витория
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
7
8
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 16 9 3 4 26 - 19 30
5.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
6.
Крузейро
 15 8 2 5 21 - 17 26
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Витория
 0:1 16 4 3 9 18 - 25 15
16.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
3.
Крузейро
 6 6 0 0 15 - 4 18
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:1 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
8.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Витория
 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Байя Стум Эвералдо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Эдуардо Карлос II получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Энрике Луис IX уходит с поля. Ромеро Оскар выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Витория
    Ничья
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