  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Крузейро
2:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
8' Гол
Верон Габриэл
40' Желтая карточка
Барреаль Альваро
45' Желтая карточка
Nathan Mendes
45' Желтая карточка
Рамирес Эрик
77' Желтая карточка
Витиньо Виктор
2:0
84' Гол
Перейра Матеус
2:1
90' Гол
Борбас Тиаго
90'+6
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
30
Верон
Габриэл
11
Артур
Гомес
VIII
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
Крузейро
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:3
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.38
Верон Габриэл 4 0.25
Rafael VII 3 0.19
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.13
Артур Гомес VIII 2 0.13
Барреаль Альваро 1 0.06
Витиньо Виктор 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Витал Матеус 1 0.06
Lucas Silva IV 1 0.06
Papagaio 1 0.06
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 5 0.31
Саша Эдуардо 2 0.13
Рамирес Эрик II 2 0.13
Витиньо Витор V 2 0.13
Эвангелиста Лукас 2 0.13
Линкольн II 2 0.13
Борбас Тиаго 2 0.13
Фернандес Матеус 1 0.06
Энрике Педру II 1 0.06
Ignacio Laquintana 1 0.06
Кандидо Луан 1 (1) 0.06
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 5 0
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Виллиам Фуртадо 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Марсело Жоао 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Барреаль Альваро 2 0
Каики II 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Mendes 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Саша Эдуардо 2 1
Да Силва Джадсом 2 1
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Pedro Caixinha 1 1
Энрике Педру II 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Линкольн II 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Крузейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

4
11
Крузейро
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
4
22%
4
44%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
33%
4
33%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
21%
6
29%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
5.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
6.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крузейро 2:1 Ред Булл Брагантино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный