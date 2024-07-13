Тур: 17.
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВерон Габриэл
40' Желтая карточкаБарреаль Альваро
45' Желтая карточкаNathan Mendes
45' Желтая карточкаРамирес Эрик
77' Желтая карточкаВитиньо Виктор
2:0
84' ГолПерейра Матеус
2:1
90' ГолБорбас Тиаго
90'+6
Ход матча
8'
1:0
40'
45'
45'
61'
77'
84'
2:0
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.95 Победа «Брагантино»
-
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Крузейро
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.38
|Верон Габриэл
|4
|0.25
|Rafael VII
|3
|0.19
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.13
|Артур Гомес VIII
|2
|0.13
|Барреаль Альваро
|1
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Витал Матеус
|1
|0.06
|Lucas Silva IV
|1
|0.06
|Papagaio
|1
|0.06
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.31
|Саша Эдуардо
|2
|0.13
|Рамирес Эрик II
|2
|0.13
|Витиньо Витор V
|2
|0.13
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.13
|Линкольн II
|2
|0.13
|Борбас Тиаго
|2
|0.13
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Ignacio Laquintana
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.06
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|5
|0
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Марсело Жоао
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Барреаль Альваро
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Крузейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
4
11
Крузейро
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
4
18
Голы по времени матча
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
4
22%
4
44%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
33%
4
33%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
24
21
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
21%
6
29%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
88
610
313
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5