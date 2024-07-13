Тур: 17.
0'
0:1
22' ГолПитта Исидро
37' Желтая карточкаДенилсон Невес
44' Желтая карточкаЭмпереур Алан
45' Желтая карточкаДе Пена Карлос
1:1
49' ГолЛукас Жан
1:2
51' ГолПитта Исидро
59' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
90'+9
Ход матча
22'
0:1
37'
44'
45'
49'
1:1
51'
1:2
59'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Иаго
Лопес
16
Thaciano
21
Railan
4
Marllon
23
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
20 Рикельме
-
34 Bruno VI
-
10 Max Alves
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Байя
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.35
|Gabriel Teixeira
|4
|0.24
|Thaciano
|4
|0.24
|Эступиньян Оскар
|3
|0.18
|Лукас Жан
|2
|0.12
|Соуза Коули
|2
|0.12
|Александр Кайо
|2
|0.12
|Да Силва Лусиано
|1
|0.06
|Ademir Santos
|1
|0.06
|Жилберто Жуниор
|1
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.06
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|6 (2)
|0.38
|Clayson
|3
|0.19
|Рамон
|2
|0.13
|Ласерда Дерик
|2
|0.13
|Кафу Жонатан
|1
|0.06
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.06
|Marllon
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Chrytian Eliel
|1
|0.06
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Rezende2
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Денилсон Невес
|4
|0
|Рамон
|4
|0
|Ласерда Дерик
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Филипе Аугусто
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Куяба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
3
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
10
6
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Куяба
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
27
18
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
2
7%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
7
26%
2
11%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
29%
7
33%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0
Результаты матчей
Байя
Куяба
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Байя
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
97
89
313
215
214
116
214
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5