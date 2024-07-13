  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Байя
1:2
Конец матча
Куяба
0'
0:1
22' Гол
Питта Исидро
37' Желтая карточка
Денилсон Невес
44' Желтая карточка
Эмпереур Алан
45' Желтая карточка
Де Пена Карлос
1:1
49' Гол
Лукас Жан
1:2
51' Гол
Питта Исидро
59' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
90'+9
22
Маркос
Дос
Сантос
40
Сисиньо
Неусиано
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
25
Иаго
Лопес
6
Лукас
Жан
19
Александр
Кайо
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
7
Ademir
Santos
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
27
Денилсон
Невес
30
Минейро
Лукас
88
Fernando
Sobral
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
22
Ласерда
Дерик
Байя
4-5-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Байя
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.35
Gabriel Teixeira 4 0.24
Thaciano 4 0.24
Эступиньян Оскар 3 0.18
Лукас Жан 2 0.12
Соуза Коули 2 0.12
Александр Кайо 2 0.12
Да Силва Лусиано 1 0.06
Ademir Santos 1 0.06
Жилберто Жуниор 1 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.06
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 6 (2) 0.38
Clayson 3 0.19
Рамон 2 0.13
Ласерда Дерик 2 0.13
Кафу Жонатан 1 0.06
Fernando Sobral 1 (1) 0.06
Marllon 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Chrytian Eliel 1 0.06
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 5 0
Де Пена Карлос 4 0
Thaciano 4 0
Габриэл Шавьер 3 0
Стум Эвералдо 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лукас Жан 2 0
Rezende2 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Marcos Victor 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 5 0
Денилсон Невес 4 0
Рамон 4 0
Ласерда Дерик 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Marllon 3 0
Филипе Аугусто 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Куяба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

10
6
Байя
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Куяба
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
2
7%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
7
26%
2
11%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
5
24%
2
10%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
29%
7
33%
61-75
2
10%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1
Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0

Результаты матчей

Байя
Куяба

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Байя
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
9
7
8
9
1.5
3
13
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
5.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
6.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
10.
Атлетико Минейро
 15 5 6 4 22 - 24 21
11.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
13.
Жувентуде
 14 5 4 5 18 - 19 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
4.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
5.
Жувентуде
 7 5 2 0 12 - 3 17
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
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