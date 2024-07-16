  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Жувентуде
1:1
Второй тайм: 79'
Атлетико Минейро
0'
0:1
18' Гол
Алонсо Хуниор
23' Желтая карточка
Vicente Jean Carlos
1:1
43' Гол
Vicente Jean Carlos
45' Желтая карточка
Арана Гильерме
70' Желтая карточка
Абнер

Ход матча

18'
0:1
Алонсо Хуниор
23'
Vicente Jean Carlos
 
43'
Vicente Jean Carlos
(Bill2)
1:1
45'
 
Арана Гильерме
54'
Luis Oyama
Erick Farias
 
54'
David da Hora
Jadson III
 
70'
Абнер
 
71'
Эвертон
Барбоза Лукас
 
71'
Каррильо Рони
Bill2
 
74'
 
Варгас Эдуардо
Франко Алан
79'
Mandaca
Vicente Jean Carlos
 
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Жувентуде
Ничья
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Все Коэффициенты
77
Mateus
Claus
12
Иносенсио
Габриэль
34
Rodrigo
Sam
23
Абнер
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
19
Bill2
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
20
Бернард
Дуарте
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Жувентуде
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Жувентуде
Атлетико Минейро

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.27
Барбоза Лукас 4 0.27
Erick Farias 2 0.13
Mandaca 2 0.13
Jadson III 1 0.07
Лукас Хуан 1 0.07
Эвертон 1 0.07
Жилберто IV 1 0.07
Rodrigo Sam 1 0.07
Danilo Boza 1 0.07
Арруда Эрик 1 0.07
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.38
Варгас Эдуардо 4 0.25
Халк Живанилдо 3 (1) 0.19
Скарпа Густаво 3 (1) 0.19
Сарачо Федерико 2 0.13
Арана Гильерме 1 0.06
Brahian Palacios 1 0.06
Алонсо Хуниор 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Carlos Amaral 1 0.06
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Caique 4 0
Барбоза Лукас 4 0
Marcos Ze 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Peixoto 1 0
Русшел Алан 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Абнер 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
9
Жувентуде
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
67%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
6
27%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
16%
5
21%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1

Результаты матчей

Жувентуде
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
8
7
1
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
5.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
6.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
10.
Атлетико Минейро
 1:1 16 5 7 4 23 - 25 22
11.
Жувентуде
 1:1 15 5 5 5 19 - 20 20
12.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 14 4 5 5 21 - 22 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
17.
Коринтианс
 16 2 6 8 12 - 22 12
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
4.
Жувентуде
 1:1 8 5 3 0 13 - 4 18
5.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 1:1 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Атлетико Минейро
 1:1 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 6 2 1 3 10 - 9 7
14.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 1:1 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • 54'
    Erick Farias уходит с поля. Луис Ояма выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Bill сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Жан бьет в цель!
  • 23'
    Жан получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Алонсо Хуниор бьет в цель!
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Атлетико Минейро.
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    Ничья
    Атлетико Минейро
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