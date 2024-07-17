  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Жувентуде
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
18' Гол
Алонсо Хуниор
23' Желтая карточка
Vicente Jean Carlos
1:1
43' Гол
Vicente Jean Carlos
45' Желтая карточка
Арана Гильерме
70' Желтая карточка
Абнер
90'+8
77
Mateus
Claus
12
Иносенсио
Габриэль
34
Rodrigo
Sam
23
Абнер
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
19
Bill2
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
20
Бернард
Дуарте
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Жувентуде
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Жувентуде
Атлетико Минейро

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.27
Барбоза Лукас 4 0.27
Erick Farias 2 0.13
Mandaca 2 0.13
Jadson III 1 0.07
Лукас Хуан 1 0.07
Эвертон 1 0.07
Жилберто IV 1 0.07
Rodrigo Sam 1 0.07
Danilo Boza 1 0.07
Арруда Эрик 1 0.07
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.38
Варгас Эдуардо 4 0.25
Халк Живанилдо 3 (1) 0.19
Скарпа Густаво 3 (1) 0.19
Сарачо Федерико 2 0.13
Арана Гильерме 1 0.06
Brahian Palacios 1 0.06
Алонсо Хуниор 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Carlos Amaral 1 0.06
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Caique 4 0
Барбоза Лукас 4 0
Marcos Ze 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Peixoto 1 0
Русшел Алан 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Абнер 1 0
Mateus Claus 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 4 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
5
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

2
9
Жувентуде
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
67%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
15%
5
20%
1-15
3
15%
5
20%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
4
20%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1

Результаты матчей

Жувентуде
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
4
11
1.5
8
8
1
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
5.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
6.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
10.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
11.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
12.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 1:2 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
17.
Коринтианс
 2:1 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
4.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
5.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 2:1 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 1:2 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 1:2 7 2 1 4 11 - 11 7
14.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 2:1 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
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  • 63'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • 54'
    Жадсон уходит с поля. David da Hora выходит вместо него
  • 54'
    Erick Farias уходит с поля. Луис Ояма выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Bill сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Жан бьет в цель!
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    • 23'
      Жан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Алонсо Хуниор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро онлайн

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