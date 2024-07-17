Тур: 17.
1:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолАлонсо Хуниор
23' Желтая карточкаVicente Jean Carlos
1:1
43' ГолVicente Jean Carlos
45' Желтая карточкаАрана Гильерме
70' Желтая карточкаАбнер
90'+8
Ход матча
18'
0:1
43'
1:1
45'
70'
71'
71'
77
Mateus
Claus
34
Rodrigo
Sam
23
Абнер
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
19
Bill2
23
Франко
Алан
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
23 АбнерЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Bill2Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
- Защитник
-
97 РомерсиоЗащитник
- Полузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
44 Mandaca
-
72 Peixoto
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
40 Victinho
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Жувентуде
Атлетико Минейро
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.27
|Барбоза Лукас
|4
|0.27
|Erick Farias
|2
|0.13
|Mandaca
|2
|0.13
|Jadson III
|1
|0.07
|Лукас Хуан
|1
|0.07
|Эвертон
|1
|0.07
|Жилберто IV
|1
|0.07
|Rodrigo Sam
|1
|0.07
|Danilo Boza
|1
|0.07
|Арруда Эрик
|1
|0.07
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.38
|Варгас Эдуардо
|4
|0.25
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|0.19
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.19
|Сарачо Федерико
|2
|0.13
|Арана Гильерме
|1
|0.06
|Brahian Palacios
|1
|0.06
|Алонсо Хуниор
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Carlos Amaral
|1
|0.06
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|6
|1
|Caique
|4
|0
|Барбоза Лукас
|4
|0
|Marcos Ze
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Жилберто IV
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|4
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
2
9
Жувентуде
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
67%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
4
21%
6
26%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
15%
5
20%
1-15
3
15%
5
20%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
6
24%
61-75
4
20%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0
Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1
Результаты матчей
Жувентуде
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
411
88
114
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|25 - 12
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|27 - 14
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|5.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|6.
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 15
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|13.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|14.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|17.
|2:1
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|5.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|2:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|2:1
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5