Тур: 17.
2:1
Второй тайм: 87'
0'
0:1
41' ГолКлаудиньо Родригес
1:1
54' ГолРомеро Анхель
2:1
62' ГолКака II
67' Желтая карточкаRaniele
Ход матча
41'
0:1
54'
1:1
62'
2:1
67'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
8
Newton
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
23
Eder1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Raphael Laruccia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Коринтианс
Крисьюма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
108
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кака II
|3
|0.18
|Уэсли Лопес
|3
|0.18
|Гарро Родриго
|2
|0.12
|Алберто Юри
|2
|0.12
|Коронадо Игор
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Ромеро Анхель
|1
|0.06
|Биду
|1
|0.06
|Жоване
|1
|0.06
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.33
|Кайке Артур
|3
|0.2
|Боласье Янник
|2
|0.13
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.13
|Gustavo Barreto
|2
|0.13
|Fellipe Mateus
|2
|0.13
|Marcelo Hermes
|1
|0.07
|Newton
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.07
|Renato Kayzer
|1
|0.07
|Higor Meritao
|1
|0.07
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|3
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Аллано Лима
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Rodrigo Fagundes
|4
|0
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Gustavo Barreto
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Walisson
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Коринтианс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
4
8
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
6
40%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
4
19%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
20%
2
9%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
7
35%
4
18%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
15%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Крисьюма
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
2:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
18
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
412
59
214
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|25 - 12
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|27 - 14
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|5.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|6.
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 15
|26
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|12.
|16
|6
|2
|8
|19 - 26
|20
|13.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|14.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|17.
|2:1
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|19.
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|5.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|8.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|9.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|2:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|2:1
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5