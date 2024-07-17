  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Коринтианс
2:1
Второй тайм: 87'
Крисьюма
0'
0:1
41' Гол
Клаудиньо Родригес
1:1
54' Гол
Ромеро Анхель
2:1
62' Гол
Кака II
67' Желтая карточка
Raniele
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
80
Сантана
Алекс
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
17
Matheus
XV
7
Fellipe
Mateus
45
Кайке
Артур
23
Eder1
Коринтианс
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Крисьюма

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
0:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
108

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кака II 3 0.18
Уэсли Лопес 3 0.18
Гарро Родриго 2 0.12
Алберто Юри 2 0.12
Коронадо Игор 1 0.06
Gustavo Mosquito 1 0.06
Ромеро Анхель 1 0.06
Биду 1 0.06
Жоване 1 0.06
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.33
Кайке Артур 3 0.2
Боласье Янник 2 0.13
Клаудиньо Родригес 2 0.13
Gustavo Barreto 2 0.13
Fellipe Mateus 2 0.13
Marcelo Hermes 1 0.07
Newton 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Фигейреду Тобиаш 1 0.07
Renato Kayzer 1 0.07
Higor Meritao 1 0.07
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 6 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 3 1
Алберто Юри 4 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Коронадо Игор 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Кака II 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 3 1
Аллано Лима 3 1
Роналд 4 0
Rodrigo Fagundes 4 0
Eder1 4 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Трауко Мигель 1 1
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Клаудиньо Родригес 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Gustavo Barreto 2 0
Matheus XV 2 0
Higor Meritao 2 0
Walisson 1 0
Alisson III 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Коринтианс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крисьюма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

4
8
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
6
40%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
4
19%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
20%
2
9%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
7
35%
4
18%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Крисьюма

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5
5
9
2
14
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 10 3 3 25 - 12 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 10 3 3 27 - 14 33
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
5.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
6.
Сан-Паулу
 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Форталеза Сеара
 15 7 5 3 16 - 15 26
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
10.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
11.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
12.
Васко да Гама
 16 6 2 8 19 - 26 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 1:2 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 16 4 3 9 18 - 25 15
17.
Коринтианс
 2:1 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 14 3 2 9 10 - 19 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 16 2 5 9 14 - 24 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 1 2 14 - 6 19
4.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
5.
Форталеза Сеара
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 5 1 1 14 - 5 16
8.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
9.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 2:1 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Крисьюма
 1:2 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 1:2 7 2 1 4 11 - 11 7
14.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
15.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
16.
Васко да Гама
 7 1 0 6 5 - 12 3
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 2:1 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 6 0 1 5 3 - 10 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Васко да Гама David VI 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Матеушиньо сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Клаудиньо Родригес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Коринтианс
    Ничья
    Крисьюма
    4.96
    Реклама, olimp.bet
    9.50
    Реклама, fon.bet
    4.95
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коринтианс 2:1 Крисьюма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Коринтианс
    Крисьюма
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный