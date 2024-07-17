Тур: 17.
2:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолКлаудиньо Родригес
1:1
54' ГолРомеро Анхель
2:1
62' ГолКака II
67' Желтая карточкаRaniele
90'+5
Ход матча
41'
0:1
54'
1:1
62'
2:1
67'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
8
Newton
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
23
Eder1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Коринтианс
Крисьюма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
108
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кака II
|3
|0.18
|Уэсли Лопес
|3
|0.18
|Гарро Родриго
|2
|0.12
|Алберто Юри
|2
|0.12
|Коронадо Игор
|1
|0.06
|Gustavo Mosquito
|1
|0.06
|Ромеро Анхель
|1
|0.06
|Биду
|1
|0.06
|Жоване
|1
|0.06
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.33
|Кайке Артур
|3
|0.2
|Боласье Янник
|2
|0.13
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.13
|Gustavo Barreto
|2
|0.13
|Fellipe Mateus
|2
|0.13
|Marcelo Hermes
|1
|0.07
|Newton
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.07
|Renato Kayzer
|1
|0.07
|Higor Meritao
|1
|0.07
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|3
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|3
|1
|Аллано Лима
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Rodrigo Fagundes
|4
|0
|Eder1
|4
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Клаудиньо Родригес
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Gustavo Barreto
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Walisson
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
5
Коринтианс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Крисьюма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
4
8
Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Крисьюма
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
50%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
6
40%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
10 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
19%
2
8%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
7
33%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Крисьюма
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
2:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
10 раз 67%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
512
510
215
114
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7
|Васко да Гама
|David VI
|1 5