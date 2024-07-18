  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
10' Гол
Лукас Моура
23' Желтая карточка
Pepe4
31' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
38' Желтая карточка
Igor Vinicius
41' Желтая карточка
Лукас Моура
42' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
78' Желтая карточка
Рафаэль Пирес
80' Желтая карточка
Nathan Ribeiro
90' Желтая карточка
Welington
90' Вторая желтая карточка
Igor Vinicius
90' Желтая карточка
_Ferreira
90'+14
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
32
Феррареси
Науэль
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
9
Кальери
Хонатан
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
36
Nata
6
Рейналдо
Мануэл
23
Pepe4
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
7
Сотельдо
Йеферсон
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
21
Павон
Кристиан
Сан-Паулу
4-5-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Гремио

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

37 матчей

35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.3%
56.8%
18.9%
9 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
К
0:0
К
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
1:1
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:0
Г1ЙД
3:2
СA
1:2
СA
2:0
Г1ЙД
2:0
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.32
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.56
0.68

Среднее время на гол

57
131

Всего голов

53
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.68

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
133

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 6 (1) 0.35
Кальери Хонатан 4 0.24
Лукас Моура 4 0.24
Силва Андре III 3 0.18
_Ferreira 2 0.12
Феррейра Факундо 2 0.12
Alisson II 1 0.06
Арболеда Роберт 1 0.06
Феррареси Науэль 1 0.06
Бобадилья Дамиан 1 0.06
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.2
Gustavo Gomes 2 0.13
Павон Кристиан 1 0.07
Сотельдо Йеферсон 1 0.07
Cuiabano 1 0.07
Эденилсон дос Сантос 1 0.07
Рейналдо Мануэл 1 0.07
Gustavo Martins 1 0.07
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Вильясанти Матиас 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Франциско Зубелдиа 6 1
Лусиано Невес 6 0
Igor Vinicius 4 1
Alisson II 4 0
Alan Franco1 2 1
Густаво Диас 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Лукас Моура 2 0
Welington 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Wellington Rato 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 4 1
Gustavo Gomes 5 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Коста Диего 2 1
Эли Родриго 3 0
Дуглас XV 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Джеромел Педро 2 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Павон Кристиан 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гремио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
6
Сан-Паулу
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Гремио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
2
67%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
1
9%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

27
10
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
6
22%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
1
10%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
3
11%
3
30%
61-75
6
22%
2
20%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
6%
4
20%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Гремио

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
7
9
8
1.5
2
13
3
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 10 4 3 25 - 12 34
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 10 4 3 27 - 14 34
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
7.
Форталеза Сеара
 2:0 16 8 5 3 18 - 15 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 0:2 17 4 3 10 18 - 27 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Форталеза Сеара
 2:0 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 9 6 1 2 14 - 6 19
5.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
6.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
8.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
9.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:2 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 2:0 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 7 2 1 4 11 - 11 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:2 8 1 2 5 7 - 13 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 Гремио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный