Тур: 17.
0'
1:0
10' ГолЛукас Моура
23' Желтая карточкаPepe4
31' Желтая карточкаВильясанти Матиас
38' Желтая карточкаIgor Vinicius
41' Желтая карточкаЛукас Моура
42' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
78' Желтая карточкаРафаэль Пирес
80' Желтая карточкаNathan Ribeiro
90' Желтая карточкаWelington
90' Вторая желтая карточкаIgor Vinicius
90' Желтая карточка_Ferreira
90'+14
Ход матча
10'
1:0
23'
38'
41'
46'
78'
80'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Alisson
II
47
_Ferreira
36
Nata
23
Pepe4
17
Дуглас
XV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
13 Рафинья XXI
-
-
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
26 Van Van
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Сан-Паулу
Гремио
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
37 матчей
35.1%
21.6%
43.3%
13 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.3%
56.8%
18.9%
9 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.32
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.56
0.68
Среднее время на гол
57
131
Всего голов
53
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.68
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
133
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.35
|Кальери Хонатан
|4
|0.24
|Лукас Моура
|4
|0.24
|Силва Андре III
|3
|0.18
|_Ferreira
|2
|0.12
|Феррейра Факундо
|2
|0.12
|Alisson II
|1
|0.06
|Арболеда Роберт
|1
|0.06
|Феррареси Науэль
|1
|0.06
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.06
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.2
|Gustavo Gomes
|2
|0.13
|Павон Кристиан
|1
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.07
|Cuiabano
|1
|0.07
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.07
|Gustavo Martins
|1
|0.07
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Франциско Зубелдиа
|6
|1
|Лусиано Невес
|6
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Alan Franco1
|2
|1
|Густаво Диас
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|4
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Эли Родриго
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Джеромел Педро
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гремио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
6
Сан-Паулу
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Гремио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
14
3
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
2
67%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
1
9%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
27
10
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
6
22%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
1
10%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
3
11%
3
30%
61-75
6
22%
2
20%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
6%
4
20%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1
Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Гремио
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
87
98
213
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|27 - 14
|34
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|6.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|7.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 15
|29
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|17
|7
|2
|8
|20 - 26
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|12.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|14.
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|0:2
|17
|4
|3
|10
|18 - 27
|15
|17.
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|19.
|17
|2
|5
|10
|14 - 25
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|3.
|2:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|7.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|8.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 12
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7