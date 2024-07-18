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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Форталеза Сеара
2:0
Первый тайм: 45+'
Витория
0'
21' Желтая карточка
Luan5
1:0
25' Гол
Лопес Брено
37' Желтая карточка
Эркулес
2:0
39' Гол
Почеттино Томас

Ход матча

21'
 
Luan5
21'
 
Андраде Лео
Luan5
25'
Лопес Брено
1:0
37'
Эркулес
 
39'
Почеттино Томас
(Лопес Брено)
2:0
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Витория
1.66
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6.40
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
16
Россетто
Матеус
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
25
Бруно
Увини
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
8
Luan5
10
Мота
Жеан
37
Everaldo
39
Janderson
9
Алеррандро
Форталеза Сеара
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Витория

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КН
0:1
К
0:1
К
3:0
КН
0:0
КН
4:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 (2) 0.44
Почеттино Томас 2 0.13
Лопес Брено 2 0.13
Пикашу Яго 1 0.06
Мачука Иманоль 1 0.06
Эркулес 1 0.06
Кушчевич Бенхамин 1 0.06
Пачеко Бруно 1 0.06
Наварро Кевин 1 0.06
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.29
Алеррандро 3 (2) 0.18
Nascimento Leite Matheus II 2 0.12
Wagner Leonardo 2 (1) 0.12
Эстевес Лукас 1 0.06
Мота Жеан 1 0.06
Erick Castillo 1 0.06
Иури Фрейтас 1 0.06
Janderson 1 0.06
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Jose Hugo 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 6 0
Бритес Эмануэль 4 1
Лусеро Хуан Мартин 4 0
Почеттино Томас 4 0
Эркулес 2 1
Пикашу Яго 3 0
Renato Kayzer 1 1
Тити 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Wagner Leonardo 2 1
Андраде Лео 3 0
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Luan5 3 0
Camutanga 1 1
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Janderson 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Jose Hugo 1 0
Тиаго Карпини 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Витория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Витория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
10
Форталеза Сеара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Витория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
19%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
6
38%
6
23%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0
Витория
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Витория

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
5
11
1
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 10 4 3 25 - 12 34
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 10 4 3 27 - 14 34
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
7.
Форталеза Сеара
 2:0 16 8 5 3 18 - 15 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 0:2 17 4 3 10 18 - 27 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Форталеза Сеара
 2:0 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 9 6 1 2 14 - 6 19
5.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
6.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
8.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
9.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:2 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 2:0 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 7 2 1 4 11 - 11 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:2 8 1 2 5 7 - 13 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Витория
1.66
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6.40
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6.00
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Форталеза Сеара
Витория
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