Тур: 17.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
21' Желтая карточкаLuan5
1:0
25' ГолЛопес Брено
37' Желтая карточкаЭркулес
2:0
39' ГолПочеттино Томас
Ход матча
21'
21'
25'
1:0
37'
39'
2:0
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
97
Lepu
25
Бруно
Увини
29
Willian
VI
8
Luan5
10
Мота
Жеан
37
Everaldo
39
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 МариньоНападающий
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
-
40 Reynaldo2
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Форталеза Сеара
Витория
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (2)
|0.44
|Почеттино Томас
|2
|0.13
|Лопес Брено
|2
|0.13
|Пикашу Яго
|1
|0.06
|Мачука Иманоль
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Пачеко Бруно
|1
|0.06
|Наварро Кевин
|1
|0.06
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.29
|Алеррандро
|3 (2)
|0.18
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.12
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.12
|Эстевес Лукас
|1
|0.06
|Мота Жеан
|1
|0.06
|Erick Castillo
|1
|0.06
|Иури Фрейтас
|1
|0.06
|Janderson
|1
|0.06
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Jose Hugo
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|6
|0
|Бритес Эмануэль
|4
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Эркулес
|2
|1
|Пикашу Яго
|3
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Тити
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Андраде Лео
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Luan5
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Janderson
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Витория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Форталеза Сеара
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Витория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
10
Форталеза Сеара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Витория
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
4
29%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
19%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
6
38%
6
23%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0
Витория
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Витория
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
411
511
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|27 - 14
|34
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|6.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|7.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 15
|29
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|17
|7
|2
|8
|20 - 26
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|12.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|14.
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|0:2
|17
|4
|3
|10
|18 - 27
|15
|17.
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|19.
|17
|2
|5
|10
|14 - 25
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|3.
|2:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|7.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|8.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 12
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7