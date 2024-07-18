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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
4' Желтая карточка
Alexander Barboza

Ход матча

4'
Alexander Barboza
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.95
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2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
10
Рони
III
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СA
3:4
СA
0:1
ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.47
0.83

Среднее время на гол

61
108

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.59

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.24
Сантос Жуниор 3 0.18
Данило Барбоза 3 0.18
Баштуш Бартоломеу 3 0.18
Энрике Луис IX 2 0.12
Соарес Франсиско 2 (1) 0.12
Эдуардо Карлос II 2 0.12
Cuiabano 2 0.12
Понте Матео 2 0.12
Джеффиньо 1 0.06
Kaue 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Jacob Montes 1 0.06
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.29
Лопес Хосе Мануэль 4 0.24
Рони III 3 0.18
Вейга Рафаэль 2 0.12
Лазаро 2 0.12
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.12
Гомес Густаво 1 (1) 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Майке Роша 1 0.06
Риос Ричард 1 0.06
Витор Нуньеш 1 0.06
Жонатан Луис 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 4 1
Ромеро Оскар 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Грегоре 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Marlon Freitas 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Понте Матео 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Менино Габриэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Вейга Рафаэль 1 1
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
7
50%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

27
25
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
6
22%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
6
22%
8
32%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
7
26%
5
20%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
6
3
2
5
2.5
2
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
1.5
Больше Меньше
10
6
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 10 4 3 25 - 12 34
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 10 4 3 27 - 14 34
3.
Фламенго
 16 9 4 3 28 - 17 31
4.
Сан-Паулу
 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Байя
 17 9 3 5 27 - 21 30
6.
Крузейро
 16 9 2 5 23 - 18 29
7.
Форталеза Сеара
 2:0 16 8 5 3 18 - 15 29
8.
Атлетико Паранаэнсе
 16 7 4 5 20 - 16 25
9.
Васко да Гама
 17 7 2 8 20 - 26 23
10.
Ред Булл Брагантино
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Атлетико Минейро
 16 5 7 4 23 - 25 22
12.
Жувентуде
 15 5 5 5 19 - 20 20
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 5 4 4 12 - 11 19
14.
Крисьюма
 15 4 5 6 22 - 24 17
15.
Куяба
 16 4 5 7 18 - 21 17
16.
Витория
 0:2 17 4 3 10 18 - 27 15
17.
Коринтианс
 17 3 6 8 14 - 23 15
18.
Гремио
 15 3 2 10 10 - 20 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 5 10 14 - 25 11
20.
Флуминенсе
 16 1 5 10 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 7 7 0 0 17 - 5 21
2.
Байя
 8 7 0 1 14 - 5 21
3.
Форталеза Сеара
 2:0 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 9 6 1 2 14 - 6 19
5.
Сан-Паулу
 9 6 1 2 13 - 6 19
6.
Жувентуде
 8 5 3 0 13 - 4 18
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
8.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
9.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
10.
Фламенго
 8 5 1 2 12 - 9 16
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 8 3 1 4 7 - 9 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 4 2 11 - 13 10
15.
Крисьюма
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Витория
 0:2 9 3 1 5 11 - 14 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 5 2 2 13 - 9 17
2.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
6.
Сан-Паулу
 8 3 2 3 13 - 12 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 8 3 2 3 7 - 8 11
9.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
10.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Форталеза Сеара
 2:0 7 2 2 3 5 - 11 8
12.
Крузейро
 9 2 2 5 6 - 13 8
13.
Крисьюма
 7 2 1 4 11 - 11 7
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 6 - 12 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:2 8 1 2 5 7 - 13 5
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Коринтианс
 9 0 2 7 3 - 16 2
19.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
20.
Флуминенсе
 8 0 1 7 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 8 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Жувентуде Jadson III 1 6
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 6
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
2.95
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Палмейрас Сан-Паулу
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