Тур: 17.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
26
Грегоре
41
Эстевао
10
Рони
III
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
99 Хесус ИгорьПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Ярлен
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
7 Дуду
-
-
-
44 Витор Нуньеш
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.1%
60%
22.9%
6 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.47
0.83
Среднее время на гол
61
108
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.25
1.59
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.24
|Сантос Жуниор
|3
|0.18
|Данило Барбоза
|3
|0.18
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.18
|Энрике Луис IX
|2
|0.12
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.12
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.12
|Cuiabano
|2
|0.12
|Понте Матео
|2
|0.12
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Kaue
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Jacob Montes
|1
|0.06
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.29
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0.24
|Рони III
|3
|0.18
|Вейга Рафаэль
|2
|0.12
|Лазаро
|2
|0.12
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.12
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Майке Роша
|1
|0.06
|Риос Ричард
|1
|0.06
|Витор Нуньеш
|1
|0.06
|Жонатан Луис
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|4
|1
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Грегоре
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
10
13
Ботафого Рио-де-Жанейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
7
50%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
27
25
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
6
22%
1
4%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
6
22%
8
32%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
63
25
27
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
106
214
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|2.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|27 - 14
|34
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 17
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 21
|30
|6.
|16
|9
|2
|5
|23 - 18
|29
|7.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|18 - 15
|29
|8.
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|9.
|17
|7
|2
|8
|20 - 26
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|23 - 25
|22
|12.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|13
|5
|4
|4
|12 - 11
|19
|14.
|15
|4
|5
|6
|22 - 24
|17
|15.
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|16.
|0:2
|17
|4
|3
|10
|18 - 27
|15
|17.
|17
|3
|6
|8
|14 - 23
|15
|18.
|15
|3
|2
|10
|10 - 20
|11
|19.
|17
|2
|5
|10
|14 - 25
|11
|20.
|16
|1
|5
|10
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|14 - 5
|21
|3.
|2:0
|9
|6
|3
|0
|13 - 4
|21
|4.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 6
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|6.
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|7.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|8.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|10.
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|14.
|8
|2
|0
|6
|6 - 12
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|9
|0
|2
|7
|3 - 16
|2
|19.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|20.
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|8 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 6
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7