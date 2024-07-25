☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Сан-Паулу
2:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
6' Пенальти
Лукас Моура
1:1
11' Пенальти
Соарес Франсиско
1:2
22' Гол
Cuiabano
24' Желтая карточка
Рафинья XXI
39' Желтая карточка
Грегоре
45' Желтая карточка
Alan Franco1
51' Желтая карточка
Лукас Моура
59' Желтая карточка
Welington
2:2
60' Гол
_Ferreira
62' Желтая карточка
Жорж Артур
63' Желтая карточка
Marlon Freitas
63' Желтая карточка
Cuiabano
76' Желтая карточка
Лусиано Невес
90'+7
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
17
Силва
Андре
III
47
_Ferreira
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
9
Соарес
Франсиско
Сан-Паулу
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

38 матчей

50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
14 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
ПА
1:3
СA
0:1
СA
1:0
ПА
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.85

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

72
44

Голов в среднем за матч

1.89
1.16

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

47
77

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 6 (1) 0.32
Лукас Моура 5 (1) 0.26
Кальери Хонатан 4 0.21
Силва Андре III 3 0.16
_Ferreira 3 0.16
Феррейра Факундо 2 0.11
Alisson II 1 0.05
Арболеда Роберт 1 0.05
Феррареси Науэль 1 0.05
Бобадилья Дамиан 1 0.05
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 4 (2) 0.21
Саварино Джефферсон 4 0.21
Энрике Луис IX 3 0.16
Cuiabano 3 0.16
Сантос Жуниор 3 0.16
Данило Барбоза 3 0.16
Баштуш Бартоломеу 3 0.16
Эдуардо Карлос II 2 0.11
Понте Матео 2 0.11
Джеффиньо 1 0.05
Kaue 1 0.05
Lucas Halter 1 0.05
Jacob Montes 1 0.05
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Франциско Зубелдиа 7 1
Лусиано Невес 8 0
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Alisson II 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Welington 3 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Wellington Rato 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
Рафинья XXI 1 0
William Gomes 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 4 0
Грегоре 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Marlon Freitas 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Cuiabano 3 0
Джеффиньо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
John Victor 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Понте Матео 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Жорж Артур 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
15
Сан-Паулу
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
25%
4
27%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
23%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

29
31
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 0
7
24%
7
23%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
11 раз 58%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
1.5
8
11
3
16
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 11 3 5 27 - 14 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 19 9 4 6 28 - 23 31
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 19 4 3 12 20 - 32 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
10.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
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