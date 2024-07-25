Тур: 19.
2:2
Конец матча
0'
1:0
6' ПенальтиЛукас Моура
1:1
11' ПенальтиСоарес Франсиско
1:2
22' ГолCuiabano
24' Желтая карточкаРафинья XXI
39' Желтая карточкаГрегоре
45' Желтая карточкаAlan Franco1
51' Желтая карточкаЛукас Моура
59' Желтая карточкаWelington
2:2
60' Гол_Ferreira
62' Желтая карточкаЖорж Артур
63' Желтая карточкаMarlon Freitas
63' Желтая карточкаCuiabano
76' Желтая карточкаЛусиано Невес
90'+7
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
22'
1:2
24'
39'
45'
51'
59'
60'
2:2
62'
63'
63'
66'
66'
76'
86'
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
47 _FerreiraНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
36 Patryck
-
-
26 Lizeiro
-
-
35 Sabino2
-
-
13 Рафинья XXI
-
Главный тренер: Maximiliano Cuberas
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
38 матчей
50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
14 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.7%
18.4%
36.9%
17 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.85
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
72
44
Голов в среднем за матч
1.89
1.16
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
47
77
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.32
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.26
|Кальери Хонатан
|4
|0.21
|Силва Андре III
|3
|0.16
|_Ferreira
|3
|0.16
|Феррейра Факундо
|2
|0.11
|Alisson II
|1
|0.05
|Арболеда Роберт
|1
|0.05
|Феррареси Науэль
|1
|0.05
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.05
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|4
|0.21
|Энрике Луис IX
|3
|0.16
|Cuiabano
|3
|0.16
|Сантос Жуниор
|3
|0.16
|Данило Барбоза
|3
|0.16
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.16
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.11
|Понте Матео
|2
|0.11
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Kaue
|1
|0.05
|Lucas Halter
|1
|0.05
|Jacob Montes
|1
|0.05
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Франциско Зубелдиа
|7
|1
|Лусиано Невес
|8
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Welington
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Грегоре
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Марсал Фернандо
|1
|0
|Жорж Артур
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
15
Сан-Паулу
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
25%
4
27%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
23%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
29
31
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 0
7
24%
7
23%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
11 раз 58%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
55
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
811
316
217
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8