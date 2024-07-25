Тур: 19.
0'
44' Желтая карточкаИносенсио Габриэль
1:0
45' ПенальтиВиллиам Фуртадо
63' Желтая карточкаMarcos Ze
69' Желтая карточкаIvaldo
72' Желтая карточкаЛукас Хуан
73' Желтая карточкаМарсело Жоао
77' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
2:0
86' ПенальтиJuan Dinenno
90' Вторая желтая карточкаMarcos Ze
90'+10
Ход матча
45'
1:0
63'
65'
65'
69'
72'
73'
74'
77'
86'
2:0
90'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
26
Диас
Лаутаро
28
Русшел
Алан
95
Caique
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
19 Juan DinennoНападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марселинью X
-
70 Peixoto
-
44 Mandaca
-
-
72 Yan Souto
-
19 Bill2
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Крузейро
Жувентуде
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.33
|Верон Габриэл
|4
|0.22
|Виллиам Фуртадо
|3 (2)
|0.17
|Rafael VII
|3
|0.17
|Артур Гомес VIII
|2
|0.11
|Барреаль Альваро
|1
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.06
|Рамиро
|1
|0.06
|Витал Матеус
|1
|0.06
|Lucas Silva IV
|1
|0.06
|Papagaio
|1
|0.06
|Juan Dinenno
|1 (1)
|0.06
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.24
|Барбоза Лукас
|4
|0.24
|Erick Farias
|2
|0.12
|Mandaca
|2
|0.12
|Jadson III
|1
|0.06
|Лукас Хуан
|1
|0.06
|Эвертон
|1
|0.06
|Жилберто IV
|1
|0.06
|Rodrigo Sam
|1
|0.06
|Danilo Boza
|1
|0.06
|Арруда Эрик
|1
|0.06
|Нене Андерсон
|0
|0
|Bill2
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|6
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Марсело Жоао
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|7
|1
|Marcos Ze
|5
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Барбоза Лукас
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Rodrigo Sam
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Русшел Алан
|1
|0
|Жилберто IV
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Mateus Claus
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Крузейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
4
13
Крузейро
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
4
19
Голы по времени матча
Забито
20
6
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
67%
61-75
5
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
18
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 8
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
2
50%
5
28%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Пропущено
15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
26
19
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
5
19%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
7
27%
4
21%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0
Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2
Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0
Результаты матчей
Крузейро
Жувентуде
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
3
3 раза 38%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
62
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
143
99
413
315
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|19
|12
|4
|3
|31 - 16
|40
|2.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|31 - 18
|37
|3.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|4.
|18
|9
|6
|3
|23 - 18
|33
|5.
|18
|10
|2
|6
|25 - 20
|32
|6.
|2:2
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|7.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|15.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|16.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|0:1
|19
|4
|3
|12
|19 - 31
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|3.
|2:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|2:2
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|7.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|8.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|2.
|2:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7