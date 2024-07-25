☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Крузейро
2:0
Конец матча
Жувентуде
0'
44' Желтая карточка
Иносенсио Габриэль
1:0
45' Пенальти
Виллиам Фуртадо
63' Желтая карточка
Marcos Ze
69' Желтая карточка
Ivaldo
72' Желтая карточка
Лукас Хуан
73' Желтая карточка
Марсело Жоао
77' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
2:0
86' Пенальти
Juan Dinenno
90' Вторая желтая карточка
Marcos Ze
90'+10
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
26
Диас
Лаутаро
9
Жорже
Кайо
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
43
Фрейтас
Лукас
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
95
Caique
5
Luis
Oyama
20
Vicente
Jean
Carlos
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
7
Erick
Farias
Крузейро
4-4-2
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Жувентуде

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
Г
3:2
Г1
2:1
Г1ЙД
1:2
Г1ЙД
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.33
Верон Габриэл 4 0.22
Виллиам Фуртадо 3 (2) 0.17
Rafael VII 3 0.17
Артур Гомес VIII 2 0.11
Барреаль Альваро 1 0.06
Витиньо Виктор 1 0.06
Рамиро 1 0.06
Витал Матеус 1 0.06
Lucas Silva IV 1 0.06
Papagaio 1 0.06
Juan Dinenno 1 (1) 0.06
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.24
Барбоза Лукас 4 0.24
Erick Farias 2 0.12
Mandaca 2 0.12
Jadson III 1 0.06
Лукас Хуан 1 0.06
Эвертон 1 0.06
Жилберто IV 1 0.06
Rodrigo Sam 1 0.06
Danilo Boza 1 0.06
Арруда Эрик 1 0.06
Нене Андерсон 0 0
Bill2 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 6 0
Перейра Матеус 5 0
Марсело Жоао 5 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 1
Виллиам Фуртадо 4 0
Хавьер Марлон 0 2
Lucas Silva IV 3 0
Барреаль Альваро 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 7 1
Marcos Ze 5 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Барбоза Лукас 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Rodrigo Sam 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Mandaca 2 0
Peixoto 1 0
Русшел Алан 1 0
Жилберто IV 1 0
Danilo Boza 1 0
Абнер 1 0
Mateus Claus 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Жувентуде
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Крузейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

4
13
Крузейро
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

4
19

Голы по времени матча

Забито

20
6
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
4
67%
61-75
5
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
18
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 8
1
25%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
2
50%
5
28%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

26
19
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
5
19%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
3
12%
4
21%
61-75
7
27%
4
21%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0
Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2
Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0

Результаты матчей

Крузейро
Жувентуде

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
3
3 раза 38%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
2.5
Больше Меньше
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
3
9
9
1.5
4
13
3
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 1:0 18 11 4 3 31 - 18 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 2:2 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 18 9 3 6 27 - 22 30
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 0:1 19 4 3 12 19 - 31 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 17 2 5 10 13 - 24 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 2:2 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 1:0 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Витория
 0:1 10 3 1 6 11 - 15 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 9 5 3 1 17 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 2:2 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:1 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
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      Жилберто IV уходит с поля. Bill выходит вместо него
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      Луис Ояма уходит с поля. Мандака выходит вместо него
    • 65'
      Русшел Алан получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Ze Marcos получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Крузейро 2:0 Жувентуде онлайн

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