Тур: 19.
Ход матча
39'
58'
97
Lepu
29
Willian
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
-
44 Junior Roque
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Витория
Фламенго
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.75
Среднее время на гол
78
51
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.26
|Алеррандро
|3 (2)
|0.16
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.11
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.11
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Jose Hugo
|1
|0.05
|Мота Жеан
|1
|0.05
|Erick Castillo
|1
|0.05
|Иури Фрейтас
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9 (3)
|0.5
|Энрике Бруно
|4
|0.22
|Араужо Луис
|3
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Луис Давид
|2
|0.11
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.11
|Жерсон Сантос
|1
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.06
|Lorran
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Мойзес Моура
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|1
|0.06
|Evertton Araujo
|1
|0.06
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Андраде Лео
|4
|0
|Эстевес Лукас
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Janderson
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Luan5
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Willian VI
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Тиаго Карпини
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Луис Давид
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Витория
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
3
Витория
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
2
13
Витория
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Фламенго
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
57%
3
20%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
6
35%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
8
26%
76-90
Пропущено
31
17
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
1
3%
2
12%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
7
23%
2
12%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
6
19%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Витория
Фламенго
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витория
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
45
63
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
513
98
117
215
117
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|19
|12
|4
|3
|31 - 16
|40
|2.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|31 - 18
|37
|3.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|4.
|18
|9
|6
|3
|23 - 18
|33
|5.
|18
|10
|2
|6
|25 - 20
|32
|6.
|2:2
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|7.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|15.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|16.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|0:1
|19
|4
|3
|12
|19 - 31
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|3.
|2:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|2:2
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|7.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|8.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|2.
|2:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7