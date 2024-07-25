☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Витория
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
39' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
57' Желтая карточка
Эстевес Лукас
1:1
75' Гол
Everaldo
79' Желтая карточка
Араужо Луис
1:2
90' Гол
Мойзес Моура
90'+7
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
15
Caio
Vinicius2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
5
Андраде
Лео
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
17
Винья
Матиас
21
Аллан
Соуза
18
Де
ла
Крус
Николас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
8
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Витория
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Витория
Фламенго

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
БСА
1:2
БСА
4:2
БСА
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.75

Среднее время на гол

78
51

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.26
Алеррандро 3 (2) 0.16
Nascimento Leite Matheus II 2 0.11
Wagner Leonardo 2 (1) 0.11
Jose Hugo 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Everaldo 1 0.05
Мота Жеан 1 0.05
Erick Castillo 1 0.05
Иури Фрейтас 1 0.05
Janderson 1 0.05
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 9 (3) 0.5
Энрике Бруно 4 0.22
Араужо Луис 3 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.11
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.11
Мойзес Моура 2 0.11
Луис Давид 2 0.11
Жерсон Сантос 1 0.06
Эвертон Соарес 1 0.06
Lorran 1 0.06
Уэсли Лопес 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бруно Фабрисио 1 0.06
Evertton Araujo 1 0.06
Ортис Лео 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Эстевес Лукас 5 0
Андраде Лео 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Janderson 3 0
Lepu 3 0
Luan5 3 0
Camutanga 1 1
Willian VI 2 0
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Тиаго Карпини 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Reynaldo2 1 0
Jose Hugo 1 0
Lawan 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Энрике Бруно 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Аллан Соуза 3 0
Тите 3 0
Луис Давид 2 0
Араужо Луис 2 0
Ортис Лео 2 0
Педро Гильерме 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Витория
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
3
Витория
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

2
13
Витория
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
33%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
57%
3
20%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
6
35%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Забито

19
33
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
5
26%
6
18%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
6
32%
9
27%
76-90

Пропущено

33
18
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
1
3%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
8
24%
3
17%
31-45
7
21%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
7
21%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Витория
Фламенго

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витория
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
2
5
14
1.5
10
8
1
18
2.5
2
16
1
18
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 11 3 5 27 - 14 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 19 9 4 6 28 - 23 31
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 19 4 3 12 20 - 32 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
10.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Жерсон Сантос сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Витория 1:2 Фламенго онлайн

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