Тур: 19.
0'
0:1
39' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
57' Желтая карточкаЭстевес Лукас
1:1
75' ГолEveraldo
79' Желтая карточкаАраужо Луис
1:2
90' ГолМойзес Моура
90'+7
Ход матча
39'
57'
68'
79'
86'
90'
1:2
97
Lepu
29
Willian
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
-
44 Junior Roque
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Витория
Фламенго
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.75
Среднее время на гол
78
51
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.26
|Алеррандро
|3 (2)
|0.16
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.11
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.11
|Jose Hugo
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Everaldo
|1
|0.05
|Мота Жеан
|1
|0.05
|Erick Castillo
|1
|0.05
|Иури Фрейтас
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|9 (3)
|0.5
|Энрике Бруно
|4
|0.22
|Араужо Луис
|3
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.11
|Мойзес Моура
|2
|0.11
|Луис Давид
|2
|0.11
|Жерсон Сантос
|1
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.06
|Lorran
|1
|0.06
|Уэсли Лопес
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Бруно Фабрисио
|1
|0.06
|Evertton Araujo
|1
|0.06
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Эстевес Лукас
|5
|0
|Андраде Лео
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Janderson
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Luan5
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Willian VI
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Тиаго Карпини
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Луис Давид
|2
|0
|Араужо Луис
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Витория
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Фламенго
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
3
Витория
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
2
13
Витория
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
33%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
5
31%
3
33%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
57%
3
20%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
6
35%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Забито
19
33
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
5
26%
6
18%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
6
32%
9
27%
76-90
Пропущено
33
18
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
1
3%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
8
24%
3
17%
31-45
7
21%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
7
21%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1
Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Витория
Фламенго
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витория
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
46
63
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
514
108
118
216
118
216
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8