Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаТьяго Сантос
31' Желтая карточкаГомес Густаво
42' Желтая карточкаГансо Пауло
43' Желтая карточкаВейга Рафаэль
57' Желтая карточкаРафаэл Жозе
1:0
87' ГолАриас Джон
90'+5
Ход матча
19'
31'
42'
43'
57'
66'
87'
1:0
29
Тьяго
Сантос
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
44
Витор
Нуньеш
7
Дуду
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
-
4 Ignacio2
-
19 Кауан Элиас
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 ДудуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
57 Луиджи
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
42.4%
12.1%
45.5%
14 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.76
Среднее время на гол
68
117
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.81
Среднее время на гол
52
110
Всего голов
50
26
Голов в среднем за матч
1.52
0.79
Тотал матчей
2.5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
59
114
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.17
|Кано Херман
|2
|0.11
|Лима II
|2
|0.11
|Кауан Элиас
|2
|0.11
|Ариас Джон
|1
|0.06
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.06
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.06
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Kevin Serna
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.26
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.26
|Рони III
|3
|0.16
|Вейга Рафаэль
|2
|0.11
|Лазаро
|2
|0.11
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.11
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|Риос Ричард
|1
|0.05
|Витор Нуньеш
|1
|0.05
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|8
|0
|Лима II
|4
|1
|Гуга III
|3
|1
|Андре
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Тьяго Сантос
|3
|0
|Диого VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Mano Menezes
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
2
Флуминенсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
2
15
Флуминенсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
61% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
3
19%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
13
27
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
3
11%
31-45
1
8%
8
30%
30%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
2
15%
6
22%
76-90
Пропущено
25
14
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
6
24%
4
29%
46-60
6
24%
4
29%
61-75
6
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
127
315
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8