☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
19' Желтая карточка
Тьяго Сантос
31' Желтая карточка
Гомес Густаво
42' Желтая карточка
Гансо Пауло
43' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
57' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
1:0
87' Гол
Ариас Джон
90'+5
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
44
Витор
Нуньеш
6
Vanderlan
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
7
Дуду
X
Флуминенсе
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

42.4%
12.1%
45.5%
14 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.76

Среднее время на гол

68
117

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.81

Среднее время на гол

52
110

Всего голов

50
26

Голов в среднем за матч

1.52
0.79

Тотал матчей

2.5
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

59
114

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.17
Кано Херман 2 0.11
Лима II 2 0.11
Кауан Элиас 2 0.11
Ариас Джон 1 0.06
Марсело Виера 1 (1) 0.06
Аугусто Ренато 1 0.06
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Kevin Serna 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.26
Лопес Хосе Мануэль 5 0.26
Рони III 3 0.16
Вейга Рафаэль 2 0.11
Лазаро 2 0.11
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.11
Гомес Густаво 1 (1) 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Менино Габриэль 1 0.05
Риос Ричард 1 0.05
Витор Нуньеш 1 0.05
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 8 0
Лима II 4 1
Гуга III 3 1
Андре 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Тьяго Сантос 3 0
Диого VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Самуэл Шавьер 2 0
Ариас Джон 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Mano Menezes 2 0
Gabriel Martinelli III 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Кауан Элиас 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 5 0
Рафаэл Жозе 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Гомес Густаво 4 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Менино Габриэль 4 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Палмейрас Сан-Паулу
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
2
Флуминенсе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

2
15
Флуминенсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
61% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
3
19%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

13
27
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
3
11%
31-45
1
8%
8
30%
30%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
2
15%
6
22%
76-90

Пропущено

25
14
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
6
24%
4
29%
46-60
6
24%
4
29%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
3
15
1.5
11
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 11 3 5 27 - 14 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 19 9 4 6 28 - 23 31
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 19 4 3 12 20 - 32 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
10.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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