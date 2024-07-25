Тур: 19.
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаGonzalo Freitas
37' Желтая карточкаСтум Эвералдо
39' Желтая карточкаКуэста Виктор
45' Желтая карточкаAlejo Cruz Techera
1:0
60' ГолФернандо Луис
76' Желтая карточкаRezende2
82' Желтая карточкаAlix
88' Желтая карточкаMax
90' Вторая желтая карточкаAlix
1:1
90' ГолЛукас Жан
90' Желтая карточкаЛукас Жан
90'+12
Ход матча
35'
37'
39'
60'
76'
78'
82'
88'
90'
90'
1:1
90'
1
Роналдо
2
Рони
4
Alix
25
Иаго
Лопес
5
Rezende2
16
Thaciano
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 РониЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
13 МагиньоЗащитник
-
15 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
18 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Shaylon
-
20 Derek
-
22 Max
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
-
20 Yago I
-
-
52 Ruan Pablo
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Байя
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.32
|Shaylon
|2 (1)
|0.11
|Guilherme Romao
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Рони
|1
|0.05
|Luiz Felipe III
|1
|0.05
|Derek
|1
|0.05
|Mateo Zuleta
|1
|0.05
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.32
|Gabriel Teixeira
|4
|0.21
|Thaciano
|4
|0.21
|Лукас Жан
|3
|0.16
|Эступиньян Оскар
|3
|0.16
|Соуза Коули
|2
|0.11
|Александр Кайо
|2
|0.11
|Да Силва Лусиано
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|4
|0
|Guilherme Romao
|4
|0
|Gabriel Baralhas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Уртадо Хан
|0
|1
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|0
|Gonzalo Freitas
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|6
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Александр Кайо
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Байя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
9
Атлетико Гойаненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Байя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
13
Атлетико Гойаненсе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Байя
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
2
33%
5
36%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
16
17
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
7
44%
2
12%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Пропущено
12
6
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
28
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
12%
5
18%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
5
29%
29%
7
25%
61-75
2
12%
8
29%
76-90
Пропущено
28
23
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
3
11%
6
26%
61-75
7
25%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Байя
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
316
811
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8