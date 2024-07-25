☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Атлетико Гойаненсе
1:1
Конец матча
Байя
0'
35' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
37' Желтая карточка
Стум Эвералдо
39' Желтая карточка
Куэста Виктор
45' Желтая карточка
Alejo Cruz Techera
1:0
60' Гол
Фернандо Луис
76' Желтая карточка
Rezende2
82' Желтая карточка
Alix
88' Желтая карточка
Max
90' Вторая желтая карточка
Alix
1:1
90' Гол
Лукас Жан
90' Желтая карточка
Лукас Жан
90'+12
1
Роналдо
2
Рони
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
11
Alejo
Cruz
Techera
7
Janderson
9
Emiliano
Rodriguez
10
Фернандо
Луис
IV
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
15
Куэста
Виктор
25
Иаго
Лопес
5
Rezende2
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Байя

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
2:1
КБ
1:0
СB
0:3
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.32
Shaylon 2 (1) 0.11
Guilherme Romao 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Рони 1 0.05
Luiz Felipe III 1 0.05
Derek 1 0.05
Mateo Zuleta 1 0.05
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.32
Gabriel Teixeira 4 0.21
Thaciano 4 0.21
Лукас Жан 3 0.16
Эступиньян Оскар 3 0.16
Соуза Коули 2 0.11
Александр Кайо 2 0.11
Да Силва Лусиано 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Жилберто Жуниор 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 6 0
Alix 2 2
Martins Adriano 4 0
Guilherme Romao 4 0
Gabriel Baralhas 4 0
Роналдо 2 1
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Энрике Педру II 3 0
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Janderson 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Уртадо Хан 0 1
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Emiliano Rodriguez 1 0
Gonzalo Freitas 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 6 0
Де Пена Карлос 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Thaciano 4 0
Куэста Виктор 3 0
Габриэл Шавьер 3 0
Лукас Жан 3 0
Rezende2 3 0
Александр Кайо 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Байя
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
9
Атлетико Гойаненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Байя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
13
Атлетико Гойаненсе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Байя
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
2
33%
5
36%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

16
17
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
7
44%
2
12%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

12
6
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
17%
2
33%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
12%
5
18%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
5
29%
29%
7
25%
61-75
2
12%
8
29%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
3
11%
6
26%
61-75
7
25%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Байя
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0
Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Байя

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
3
16
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 11 3 5 27 - 14 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 19 9 4 6 28 - 23 31
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 19 4 3 12 20 - 32 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
10.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Alejo Cruz Techera получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Стум Эвералдо получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Gonzalo Freitas получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 1:1 Байя онлайн

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