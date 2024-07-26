Тур: 19.
2:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЭли Родриго
1:1
25' ПенальтиАлберто Юри
31' Желтая карточкаДжеромел Педро
34' Желтая карточкаЭли Родриго
40' Желтая карточкаКака II
1:2
76' ГолВильясанти Матиас
2:2
87' ГолГарро Родриго
90'+6
Ход матча
2'
0:1
25'
1:1
31'
34'
40'
58'
75'
76'
84'
87'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
14
Raniele
37
Райан
46
Hugo
Farias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Hugo FariasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
47 Tchoca
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Pepe4
-
-
-
26 Van Van
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Коринтианс
Гремио
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.12
0.64
Среднее время на гол
80
140
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.07
0.88
Среднее время на гол
84
102
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.1
0.77
Тотал матчей
2.5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
116
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|3
|0.16
|Алберто Юри
|3 (1)
|0.16
|Уэсли Лопес
|3
|0.16
|Кака II
|3
|0.16
|Ромеро Анхель
|2
|0.11
|Коронадо Игор
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Биду
|1
|0.05
|Жоване
|1
|0.05
|Hugo Farias
|0
|0
|Энрике Педро XI
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.18
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.12
|Gustavo Gomes
|2
|0.12
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.12
|Cuiabano
|1
|0.06
|Павон Кристиан
|1
|0.06
|Вильясанти Матиас
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.06
|Эли Родриго
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Энрике Густаво
|4
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Райан
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|4
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Дуглас XV
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Гремио
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
5
Коринтианс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
5
8
Коринтианс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Гремио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
3
33%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
5
22%
4
18%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0
Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2
Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0
Результаты матчей
Коринтианс
Гремио
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
44
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
107
613
413
217
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8