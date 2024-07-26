☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Коринтианс
2:2
Конец матча
Гремио
0'
0:1
2' Гол
Эли Родриго
1:1
25' Пенальти
Алберто Юри
31' Желтая карточка
Джеромел Педро
34' Желтая карточка
Эли Родриго
40' Желтая карточка
Кака II
1:2
76' Гол
Вильясанти Матиас
2:2
87' Гол
Гарро Родриго
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Эли Родриго
(Сотельдо Йеферсон)
25'
Алберто Юри
1:1
31'
 
Джеромел Педро
34'
 
Эли Родриго
40'
Кака II
 
58'
Шарлес
Котулио Матеус
 
58'
 
Gustavo Gomes
Натан Аллан
68'
 
Pepe4
Эденилсон дос Сантос
68'
 
Педро Жоао
Фабио да Сильва
75'
Уэсли Лопес
Ромеро Анхель
 
75'
Коронадо Игор
Райан
 
75'
Раул Педро
Алберто Юри
 
76'
1:2
Вильясанти Матиас
83'
 
Аресо Матиас
Кристальдо Франко
83'
 
Кейрос Эдуардо
Сотельдо Йеферсон
84'
Энрике Педро
Raniele
 
87'
Гарро Родриго
(Уэсли Лопес)
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
3
Торрес
Феликс
5
Рамальо
Андре
25
Кака
II
2
Котулио
Матеус
14
Raniele
37
Райан
10
Гарро
Родриго
46
Hugo
Farias
9
Алберто
Юри
11
Ромеро
Анхель
1
Марчесин
Агустин
5
Эли
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
20
Вильясанти
Матиас
15
Эденилсон
дос
Сантос
14
Натан
Аллан
6
Рейналдо
Мануэл
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
Коринтианс
3-5-2
Гремио
3-5-2

История личных встреч

Коринтианс
Гремио

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
4:4
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
КБ
0:0
БСА
1:0
КБ
0:0
БСА
2:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.12
0.64

Среднее время на гол

80
140

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
0.88

Среднее время на гол

84
102

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.1
0.77

Тотал матчей

2.5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
116

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 3 0.16
Алберто Юри 3 (1) 0.16
Уэсли Лопес 3 0.16
Кака II 3 0.16
Ромеро Анхель 2 0.11
Коронадо Игор 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Биду 1 0.05
Жоване 1 0.05
Hugo Farias 0 0
Энрике Педро XI 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 3 (1) 0.18
Сотельдо Йеферсон 2 0.12
Gustavo Gomes 2 0.12
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.12
Cuiabano 1 0.06
Павон Кристиан 1 0.06
Вильясанти Матиас 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 1 0.06
Эли Родриго 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 6 0
Raniele 6 0
Энрике Густаво 4 1
Алберто Юри 4 0
Уэсли Лопес 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Коронадо Игор 2 0
Котулио Матеус 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Райан 1 0
Рамальо Андре 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Hugo Farias 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 4 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Дуглас XV 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Эденилсон дос Сантос 2 0
Павон Кристиан 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Gustavo Martins 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Гремио
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
5
Коринтианс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Гремио
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

5
8
Коринтианс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Гремио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
38%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
3
33%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
5
22%
4
18%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0
Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Гремио
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2
Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0

Результаты матчей

Коринтианс
Гремио

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
4
4
1
9
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
10
7
6
13
1.5
4
13
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 11 3 5 27 - 14 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 19 9 4 6 28 - 23 31
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Коринтианс
 19 4 7 8 17 - 25 19
15.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Гремио
 17 4 3 10 14 - 22 15
18.
Витория
 19 4 3 12 20 - 32 15
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
10.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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