Тур: 20.
0:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМуриэл Беккер
36' Желтая карточкаЭстевес Лукас
50' Желтая карточкаМенино Габриэль
51' Желтая карточкаOsvaldo
0:1
52' ГолOsvaldo
73' Желтая карточкаEdu Goncalvec2
76' Желтая карточкаТиаго Карпини
80' Желтая карточкаJanderson
0:2
83' ГолNascimento Leite Matheus II
90' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
90' Красная карточкаБрено Родригес
90' Желтая карточкаEveraldo
90'+13
Ход матча
28'
36'
50'
51'
52'
0:1
62'
73'
76'
80'
81'
83'
90'
90'
44
Витор
Нуньеш
34
Kaiky
Naves
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
97
Lepu
77
Нерис
29
Willian
VI
11
Osvaldo
39
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
7 Дуду
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Луисми ЛуисПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
-
36 Machado
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Витория
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.38
Среднее время на гол
37
65
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|5 (1)
|0.25
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0.25
|Рони III
|3
|0.15
|Вейга Рафаэль
|2
|0.1
|Лазаро
|2
|0.1
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.1
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Майке Роша
|1
|0.05
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|Риос Ричард
|1
|0.05
|Витор Нуньеш
|1
|0.05
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.25
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.15
|Алеррандро
|3 (2)
|0.15
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.1
|Jose Hugo
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Everaldo
|1
|0.05
|Osvaldo
|1
|0.05
|Мота Жеан
|1
|0.05
|Erick Castillo
|1
|0.05
|Иури Фрейтас
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|6
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Рони III
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Витор Нуньеш
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Janderson
|4
|0
|Андраде Лео
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Lepu
|3
|0
|Luan5
|3
|0
|Тиаго Карпини
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Willian VI
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Витория
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Витория
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
11
10
Палмейрас Сан-Паулу
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Витория
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
56%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
3
38%
6
35%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Забито
27
21
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
4%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
6
22%
8
38%
76-90
Пропущено
16
33
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
3
19%
1
3%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
13%
8
24%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
4
25%
7
21%
61-75
2
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1
Витория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Витория
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
2
8 раз 40%
3
2 раза 10%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
74
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
45
28
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
146
119
614
317
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|31 - 16
|40
|2.
|18
|11
|4
|3
|32 - 19
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|4.
|1:0
|20
|10
|4
|6
|29 - 23
|34
|5.
|18
|9
|6
|3
|23 - 18
|33
|6.
|18
|10
|2
|6
|25 - 20
|32
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|26 - 28
|21
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|12 - 13
|19
|15.
|19
|4
|7
|8
|17 - 25
|19
|16.
|20
|5
|3
|12
|22 - 32
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|18.
|17
|4
|3
|10
|14 - 22
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|20.
|19
|2
|6
|11
|16 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|1:0
|10
|8
|0
|2
|15 - 6
|24
|3.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|4.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|6.
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|7.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|18.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|10.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8