☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Палмейрас Сан-Паулу
0:2
Конец матча
Витория
0'
28' Желтая карточка
Муриэл Беккер
36' Желтая карточка
Эстевес Лукас
50' Желтая карточка
Менино Габриэль
51' Желтая карточка
Osvaldo
0:1
52' Гол
Osvaldo
73' Желтая карточка
Edu Goncalvec2
76' Желтая карточка
Тиаго Карпини
80' Желтая карточка
Janderson
0:2
83' Гол
Nascimento Leite Matheus II
90' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
90' Красная карточка
Брено Родригес
90' Желтая карточка
Everaldo
90'+13
14
Ломба
Марсело
4
Гиай
Агустин
44
Витор
Нуньеш
34
Kaiky
Naves
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
25
Менино
Габриэль
18
José
Maurisio3
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
28
Рикардо
Риллер
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
11
Osvaldo
39
Janderson
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Витория

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
3:2
СA
0:3
СA
3:1
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
БСА
2:0
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 5 (1) 0.25
Лопес Хосе Мануэль 5 0.25
Рони III 3 0.15
Вейга Рафаэль 2 0.1
Лазаро 2 0.1
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.1
Гомес Густаво 1 (1) 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Майке Роша 1 0.05
Менино Габриэль 1 0.05
Риос Ричард 1 0.05
Витор Нуньеш 1 0.05
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.25
Nascimento Leite Matheus II 3 0.15
Алеррандро 3 (2) 0.15
Wagner Leonardo 2 (1) 0.1
Jose Hugo 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Everaldo 1 0.05
Osvaldo 1 0.05
Мота Жеан 1 0.05
Erick Castillo 1 0.05
Иури Фрейтас 1 0.05
Janderson 1 0.05
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 6 0
Лопес Хосе Мануэль 6 0
Рафаэл Жозе 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Гомес Густаво 4 0
Рони III 4 0
Морено Анибал 4 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстевао 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Риос Ричард 1 0
Kaiky Naves 1 0
Витор Нуньеш 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Janderson 4 0
Андраде Лео 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Lepu 3 0
Luan5 3 0
Тиаго Карпини 3 0
Camutanga 1 1
Муриэл Беккер 2 0
Willian VI 2 0
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Everaldo 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Jose Hugo 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Витория
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Палмейрас Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Витория
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

11
10
Палмейрас Сан-Паулу
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Витория
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
5
56%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
3
38%
6
35%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Забито

27
21
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
4%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
6
22%
8
38%
76-90

Пропущено

16
33
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
3
19%
1
3%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
13%
8
24%
31-45
5
31%
7
21%
46-60
4
25%
7
21%
61-75
2
13%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1
Витория
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Витория

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
8 раз 40%
3
2 раза 10%
1
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
2
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
6
14
3
17
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
4.
Байя
 1:0 20 10 4 6 29 - 23 34
5.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
6.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
7.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 15 5 4 6 12 - 13 19
15.
Коринтианс
 19 4 7 8 17 - 25 19
16.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
17.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
18.
Гремио
 17 4 3 10 14 - 22 15
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Байя
 1:0 10 8 0 2 15 - 6 24
3.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 3 2 4 6 - 7 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
10.
Байя
 1:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
12.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
13.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
15.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Эстевес Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Муриэл Беккер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Витория онлайн

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