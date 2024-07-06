Стадион: Меркур-Арена. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Конса
Эзри
26
Майну
Кобби
11
Фоден
Фил
22
Шёр
Фабиан
19
Ндой
Дан
10
Джака
Гранит
26
Ридер
Фабиан
17
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
-
15 Данк ЛьюисЗащитник
-
22 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
24 Палмер КоулПолузащитник
-
25 Уортон АдамПолузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
19 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
-
26 Ридер ФабианПолузащитник
-
17 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Яшари АрдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
История личных встреч
Англия
Швейцария
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.4
|Беллингем Джуд
|2
|0.4
|Тони Айвен
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Сака Букайо
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фройлер Ремо
|1
|0.2
|Эбишер Мишель
|1
|0.2
|Варгас Рубен
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|1
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Дуа Квадво
|1
|0.2
|Ндой Дан
|1
|0.2
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видмер Сильван
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Якин Мурат (тренер)
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3
Результаты матчей
Англия
Швейцария
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Англия
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Испания
Франция
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Руис Фабиан
|2 (2)
|Испания
|Карвахаль Даниэль
|1 2
|Испания
|Родри Эрнандес
|3
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Мората Альваро
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия 0:0 Швейцария
Исход игры
Англия
51.1% (145)
Ничья
18.7% (53)
Швейцария
30.3% (86)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (68)
Меньше
46.46% (59)
Обе команды забьют
Да
70.08% (89)
Нет
29.92% (38)
Популярный счёт
2:1 Англия
13.7% (39)
1:0 Англия
8.8% (25)
1:2 Швейцария
8.1% (23)
1:1 Ничья
8.1% (23)
2:0 Англия
1.8% (5)
0:0 Ничья
1.1% (3)
2:2 Ничья
0.7% (2)
0:1 Швейцария
0.7% (2)
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