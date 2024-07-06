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Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Англия
FIFA #5
0:0
Первый тайм: 32'
Швейцария
FIFA #19
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 284
Англия 51.1% (145)
X 18.7% (53)
Швейцария 30.3% (86)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
Ничья
Швейцария
2.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Конса
Эзри
7
Сака
Букайо
12
Триппьер
Киран
26
Майну
Кобби
4
Райс
Деклан
11
Фоден
Фил
10
Беллингем
Джуд
9
Кейн
Гарри
1
Зоммер
Янн
22
Шёр
Фабиан
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
19
Ндой
Дан
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
26
Ридер
Фабиан
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
Англия
3-4-2-1
Швейцария
3-4-2-1

История личных встреч

Англия
Швейцария

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЛНУ
0:0
ТМС
1:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:2
Е2
2:2
Е2
1:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.4
Беллингем Джуд 2 0.4
Тони Айвен 0 0
Гехи Марк 0 0
Сака Букайо 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фройлер Ремо 1 0.2
Эбишер Мишель 1 0.2
Варгас Рубен 1 0.2
Шакири Джердан 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Дуа Квадво 1 0.2
Ндой Дан 1 0.2

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 2 0
Триппьер Киран 1 0
Фоден Фил 1 0
Галлахер Конор 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Майну Кобби 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видмер Сильван 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ндой Дан 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3

Результаты матчей

Англия
Швейцария

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Англия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
Испания
Франция
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    30'
    Триппьер разыграл корнер с Сака, далее англичане совсем ничего интересного не придумали, мяч в итоге был уведён назад к Пикфорду. 
  • 29'
    Беллингем с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Джака отработал в обороне и под давлением соперника выбил мяч на угловой. 
  • 28'
    Сака на правом фланге обыграл Фройлера, далее Букайо вошёл в штрафную площадь и сделал прострел в центр штрафной площади, Аканджи грамотно сыграл по позиции и выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Джака перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Англии, правила были нарушены против Майну. 
  • 26'
    Ридер перехватил мяч на половине поля соперника и затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Эмболо, Брель пробил по воротам, Конса грамотно блокировал попытку. 
  • 25'
    Фоден со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко, Сака до последнего пытался сохранить мяч в игре, но всё же будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Эмболо на левом фланге нарушил правила против Триппьера. Сборная Англии тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    23'
    Триппьер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 22'
    Сака убежал к штрафной площади по правому флангу после заброса из центра поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Шёр не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 21'
    Сака попытался разогнать атаку по правому флангу, Варгас отлично сыграл в обороне и помог партнёрам по команде перехватить мяч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Фройлер теперь уже подключился к атаке по левой половине поля, Ремо получил хороший пас на ход Эмболо и даже забрался в штрафную площадь, однако, далее Фройлер потерял мяч и нарушил правила против Уокера. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Райс в центре поля нарушил правила против Эмболо. Игроки сборной Швейцарии быстро разыграли стандарт. 
  • 18'
    Майну убежал в штрафную площадь по левой половине поля, но далее уже включился Аканджи, который грамотно поставил корпус и позволил Зоммеру сыграть на перехвате. 
  • 17'
    Из центра поля последовал заброс на ход Варгасу к центру штрафной площади сборной Англии, Пикфорд вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • Судья
    16'
    Кейн в борьбе с Шёром на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Даниэле Орсато показал, что никакого пенальти не будет. 
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    • 15'
      Майну получил передачу в центр к радиусу штрафной площади от Кейна, а затем Кобби пробил по воротам, теперь уже Родригес грамотно блокировал попытку. 
    • Офсайд
      14'
      Фоден из глубины поля выполнил заброс на ход Триппьеру по левому флангу, Киран забрался в небольшой офсайд. 
    • 13'
      Райс от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, Шёр, который был в центре штрафной, грамотно блокировал попытку. 
    • 12'
      Майну из радиуса штрафной площади выполнил передачу к левому углу штрафной площади, а вот Беллингему далее выполнить проникающую передачу в центр штрафной не удалось. 
    • 11'
      В целом, в достаточно среднем темпе играют команды на старте матча, всё же никто не хочет форсировать события на поле. 
    • 10'
      Эмболо получил передачу на ход к правому углу штрафной площади, Брей продвинулся немного вперёд, но под давлением двух соперников упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Варгас зацепился за мяч на левом фланге после заброса из центра поля, далее Рубен выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники сборной Англии сыграли внимательно и разрядили обстановку у своих ворот. 
    • 8'
      Ндой разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Майну грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      7'
      Из центра половины поля сборной Швейцарии последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Сака, Букайо забрался в офсайд. 
    • 6'
      Игроки сборной Англии постепенно начинают больше времени работать с мячом, но всё же пока что создать качественный момент в атаке не получается. 
    • 5'
      Эбишер разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Фройлер подключился к атаке, но зачем-то сыграл пяткой и в итоге подарил мяч сопернику. 
    • 4'
      Сака с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, мяч полетел довольно высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 3'
      Аканджи попытался разогнать атаку длинным забросом из центра поля, Беллингем удачно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что сборная Швейцарии контролирует мяч в центре поля и присматривается к сопернику. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное и непредсказуемое противостояние. Вчера оба матча на Евро завершились за пределами основного времени, нельзя исключать, что подобное будет и сегодня. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия 0:0 Швейцария

    Исход игры
    Англия
    51.1% (145)
    Ничья
    18.7% (53)
    Швейцария
    30.3% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.54% (68)
    Меньше
    46.46% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    70.08% (89)
    Нет
    29.92% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    13.7% (39)
    1:0 Англия
    8.8% (25)
    1:2 Швейцария
    8.1% (23)
    1:1 Ничья
    8.1% (23)
    2:0 Англия
    1.8% (5)
    0:0 Ничья
    1.1% (3)
    2:2 Ничья
    0.7% (2)
    0:1 Швейцария
    0.7% (2)
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    Англия
    Швейцария
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