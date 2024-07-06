Эмболо на левом фланге нарушил правила против Триппьера. Сборная Англии тщательно готовится к стандарту.

Фоден со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко, Сака до последнего пытался сохранить мяч в игре, но всё же будет удар от ворот.

Ридер перехватил мяч на половине поля соперника и затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Эмболо, Брель пробил по воротам, Конса грамотно блокировал попытку.

Джака перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Англии, правила были нарушены против Майну.

Сака на правом фланге обыграл Фройлера, далее Букайо вошёл в штрафную площадь и сделал прострел в центр штрафной площади, Аканджи грамотно сыграл по позиции и выбил мяч обратно на правый фланг.

Беллингем с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Джака отработал в обороне и под давлением соперника выбил мяч на угловой.

Триппьер разыграл корнер с Сака, далее англичане совсем ничего интересного не придумали, мяч в итоге был уведён назад к Пикфорду.

Кейн в борьбе с Шёром на левом углу штрафной площади оказался на газоне, Даниэле Орсато показал, что никакого пенальти не будет.

Из центра поля последовал заброс на ход Варгасу к центру штрафной площади сборной Англии, Пикфорд вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Майну убежал в штрафную площадь по левой половине поля, но далее уже включился Аканджи, который грамотно поставил корпус и позволил Зоммеру сыграть на перехвате.

Фройлер теперь уже подключился к атаке по левой половине поля, Ремо получил хороший пас на ход Эмболо и даже забрался в штрафную площадь, однако, далее Фройлер потерял мяч и нарушил правила против Уокера.

Сака попытался разогнать атаку по правому флангу, Варгас отлично сыграл в обороне и помог партнёрам по команде перехватить мяч.

Сака убежал к штрафной площади по правому флангу после заброса из центра поля, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Шёр не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Триппьер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кейн в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

15' Майну получил передачу в центр к радиусу штрафной площади от Кейна, а затем Кобби пробил по воротам, теперь уже Родригес грамотно блокировал попытку.

14' Фоден из глубины поля выполнил заброс на ход Триппьеру по левому флангу, Киран забрался в небольшой офсайд.

13' Райс от радиуса штрафной площади пробил в левый угол ворот, Шёр, который был в центре штрафной, грамотно блокировал попытку.

12' Майну из радиуса штрафной площади выполнил передачу к левому углу штрафной площади, а вот Беллингему далее выполнить проникающую передачу в центр штрафной не удалось.

11' В целом, в достаточно среднем темпе играют команды на старте матча, всё же никто не хочет форсировать события на поле.

10' Эмболо получил передачу на ход к правому углу штрафной площади, Брей продвинулся немного вперёд, но под давлением двух соперников упустил мяч за лицевую линию поля.

9' Варгас зацепился за мяч на левом фланге после заброса из центра поля, далее Рубен выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники сборной Англии сыграли внимательно и разрядили обстановку у своих ворот.

8' Ндой разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Майну грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

7' Из центра половины поля сборной Швейцарии последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Сака, Букайо забрался в офсайд.