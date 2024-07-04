Стадион: Меркур-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Англия
Швейцария
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.5
|Беллингем Джуд
|2
|0.5
|Тони Айвен
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Сака Букайо
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фройлер Ремо
|1
|0.25
|Эбишер Мишель
|1
|0.25
|Варгас Рубен
|1
|0.25
|Шакири Джердан
|1
|0.25
|Эмболо Брель
|1
|0.25
|Дуа Квадво
|1
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.25
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видмер Сильван
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Якин Мурат (тренер)
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3
Результаты матчей
Англия
Швейцария
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Англия
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Фабиан Руис
|2 (2)
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Родри Эрнандес
|2
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|Словения
|Янжа Эрик
|2
|Швейцария
|Видмер Сильван
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия - Швейцария
Исход игры
Англия
49.5% (52)
Ничья
15.2% (16)
Швейцария
35.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (43)
Меньше
37.68% (26)
Обе команды забьют
Да
78.26% (54)
Нет
21.74% (15)
Популярный счёт
2:1 Англия
21.9% (23)
1:2 Швейцария
15.2% (16)
1:1 Ничья
11.4% (12)
1:0 Англия
7.6% (8)
2:0 Англия
3.8% (4)
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