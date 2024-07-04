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Швейцария
FIFA #19
Прогнозы 104
Англия 49% (51)
X 15.4% (16)
Швейцария 35.6% (37)
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Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Швейцария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Англия
Швейцария

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЛНУ
0:0
ТМС
1:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:2
Е2
2:2
Е2
1:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.5
Беллингем Джуд 2 0.5
Тони Айвен 0 0
Гехи Марк 0 0
Сака Букайо 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фройлер Ремо 1 0.25
Эбишер Мишель 1 0.25
Варгас Рубен 1 0.25
Шакири Джердан 1 0.25
Эмболо Брель 1 0.25
Дуа Квадво 1 0.25
Ндой Дан 1 0.25

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 2 0
Триппьер Киран 1 0
Фоден Фил 1 0
Галлахер Конор 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Майну Кобби 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видмер Сильван 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ндой Дан 1 0
Якин Мурат (тренер) 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Швейцария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0
Швейцария
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3
Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3

Результаты матчей

Англия
Швейцария

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Англия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
Испания
Германия
Португалия
Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Фабиан Руис 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Родри Эрнандес 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Словения Янжа Эрик 2
Швейцария Видмер Сильван 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 104
    Англия 49% (51)
    X 15.4% (16)
    Швейцария 35.6% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Швейцария
    2.28
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Швейцария

    Исход игры
    Англия
    49.5% (52)
    Ничья
    15.2% (16)
    Швейцария
    35.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.32% (43)
    Меньше
    37.68% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (54)
    Нет
    21.74% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    21.9% (23)
    1:2 Швейцария
    15.2% (16)
    1:1 Ничья
    11.4% (12)
    1:0 Англия
    7.6% (8)
    2:0 Англия
    3.8% (4)
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    Англия
    Швейцария
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