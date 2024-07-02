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Крылья Советов
 
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Рубин
Прогнозы 57
Крылья Советов 38.6% (22)
X 49.1% (28)
Рубин 12.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Крылья Советов
Рубин

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

31 матч

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:5
ТМК
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.17
0.84

Среднее время на гол

77
106

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

1.95
1.17

Среднее время на гол

46
77

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.65
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

54
93

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1
Рубин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2024, осталось 2 дня 5 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 57
    Крылья Советов 38.6% (22)
    X 49.1% (28)
    Рубин 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Крылья Советов - Рубин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин

    Исход игры
    Крылья Советов
    36.7% (22)
    Ничья
    50% (30)
    Рубин
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (21)
    Меньше
    63.16% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (49)
    Нет
    14.04% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (28)
    2:1 Крылья Советов
    20% (12)
    1:0 Крылья Советов
    10% (6)
    1:2 Рубин
    10% (6)
    0:1 Рубин
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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