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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Рубин
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
31 матч
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
0.84
Среднее время на гол
77
106
Всего голов
37
14
Голов в среднем за матч
1.95
1.17
Среднее время на гол
46
77
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.65
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
54
93
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1
Рубин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин
Исход игры
Крылья Советов
36.7% (22)
Ничья
50% (30)
Рубин
13.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (21)
Меньше
63.16% (36)
Обе команды забьют
Да
85.96% (49)
Нет
14.04% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (28)
2:1 Крылья Советов
20% (12)
1:0 Крылья Советов
10% (6)
1:2 Рубин
10% (6)
0:1 Рубин
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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