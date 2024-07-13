Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Антви Нана из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Матч возобновлен

82' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

81' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Vladislav Blanuta совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Рефери не любит споров - именно за это Масоэро Лукас Габриэль сейчас получил желтую

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бик Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Бик Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Рефери не любит споров - именно за это Крецу Валентин сейчас получил желтую

69' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

66' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

63' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Балута Александр

63' Тактическая замена. Адриан Шут уходит с поля и его заменяет Альхассан Баба

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

60' Удар от ворот произведет ФКСБ

60' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О О Л - Нистор Дан из команды Университатя Клуж забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Штефан Тырновану прыгнул не в ту сторону.

55' Эджума Малком совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Клуж пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Клуж

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Marius Stefanescu из команды ФКСБ в офсайде

51' Адриан Шут сделал результативную передачу.

51' Адриан Шут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Бик Овидиу наказан за толчок Marius Stefanescu

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

48' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали