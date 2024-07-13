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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
ФКСБ
1:1
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
51' Гол
Муси Александру Мариан
55' Желтая карточка
Эджума Малком
1:1
57' Пенальти
Нистор Дан
69' Желтая карточка
Крецу Валентин
74' Желтая карточка
Масоэро Лукас Габриэль
74' Желтая карточка
Vladislav Blanuta
90' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90'+6
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
29
Муси
Александру
Мариан
19
Попа
Даньел
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
7
Robert
Mihai
Silaghi
10
Нистор
Дан
22
Раца
Вадим
9
Беттаеб
Адель
ФКСБ
Университатя Клуж

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Клуж

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
2:1
С
1:1
ЛI
0:2
ЛI
1:0
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ДА
2:1
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
4:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
1.33

Среднее время на гол

35
67

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.89

Среднее время на гол

135
101

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.61
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муси Александру Мариан 1 1
Шут Адриан 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 1 (1) 1

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Эджума Малком 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8
Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1
Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Сепси Матей Космин 1
Рапид Бухарест Браун Кристофер 1
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
УТА Арад Кымпану Георге 1
ФКСБ Муси Александру Мариан 1
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
УТА Арад Омонди Эрик 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
Весь список
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