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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
1:0
Первый тайм: 25'
Политехника Яссы
0'
1:0
23' Гол
Матей Космин

Ход матча

23'
Матей Космин
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Политехника Яссы
1.75
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3.72
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5.10
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
7
Варга
Кевин
8
Брей
Майкл
9
Marius
Coman
10
Матей
Космин
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
18
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
20
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
99
Tailson
11
Георге
Валентин
10
Alin
Roman
II
Сепси
Политехника Яссы

История личных встреч

Сепси
Политехника Яссы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
6:0
С
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:4
К
0:3
Л1ГБ
3:1
К
5:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
64

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Политехника Яссы
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Политехника Яссы
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сепси
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Сепси Матей Космин 1
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
Униря Слобозия Камара Секу 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
Германнштадт Балауре Сильвиу 1
Университатя Крайова Парадела Луис 1
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Политехника Яссы
    1.75
    Реклама, pari.ru
    3.72
    Реклама, olimp.bet
    5.10
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