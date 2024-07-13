  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
1:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
23' Гол
Матей Космин
79' Желтая карточка
Luca Mihai
90'+6
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
7
Варга
Кевин
8
Брей
Майкл
9
Marius
Coman
10
Матей
Космин
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
18
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
24
Julian
Marchioni
37
Бордеяну
Михай
20
Stefan
Stefanovici
10
Alin
Roman
II
99
Tailson
11
Георге
Валентин
Сепси
Политехника Яссы

История личных встреч

Сепси
Политехника Яссы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
6:0
С
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:4
К
0:3
Л1ГБ
3:1
К
5:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матей Космин 1 1
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2
Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2

Результаты матчей

Сепси
Политехника Яссы

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сепси
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Сепси Матей Космин 1
Рапид Бухарест Браун Кристофер 1
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
УТА Арад Кымпану Георге 1
Униря Слобозия Камара Секу 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
УТА Арад Омонди Эрик 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
УТА Арад Педру Жоау II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сепси вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Гонсалу Тейшейра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 63%, Политехника Яссы: 37%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Политехника Яссы
  • 95'
    Каллаку Шерифф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 1:0 Политехника Яссы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный