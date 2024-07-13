Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Сепси

87' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Каллаку Шерифф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Тайлсон уходит с поля и его заменяет Гонсалу Тейшейра

82' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

77' Лука Михай наказан за толчок Флорин Штефан

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Сепси

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

71' Иту Кэтэлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Сепси

70' Хорошую попытку сделал Харрисон Шейон . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошую попытку сделал Мариус Коман . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Хорошую попытку сделал Мариус Коман . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Каллаку Шерифф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игрок из команды Политехника Яссы делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Матч возобновлен

62' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

62' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Stefan Stefanovici пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

61' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

59' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Тайлсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Игрок из команды Политехника Яссы делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Stefan Stefanovici пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника